瑞士直擊：Baselworld 2019　巨星齊撐場

全球最大型鐘錶珠寶展覽Baselworld瑞士巴塞爾珠寶鐘錶展正式開幕，不過愈來愈多品牌提早於俗稱為「Day 0」、即錶展前一天，舉行大型記招率先發布最新系列，不少品牌就邀請分量十足的巨星代言人撐場。去年Tudor在Baselworld宣布邀請周杰倫擔任品牌代言人，今年周董終於可以真人現身錶展，率先欣賞品牌最新腕錶系列，更搶先戴上2019最新腕錶Tudor Black Bay Chrono S&G。



已連續4年在錶展發表破紀錄超薄錶款的BVLGARI，在錶展上宣布推出第5枚破機械超薄腕錶紀錄的最新傑作Octo Finissimo GMT 自動計時腕錶，腕錶是製錶史上最薄的機械計時腕錶，厚度僅為3.3mm，是現時最薄的平面自動計時機芯。同場發表同樣纖巧的全新女裝腕錶Serpenti Sedutori，並邀請荷里活女星Olivia Wilde及舒淇到場，率先佩戴此最新腕錶。另一品牌Zenith則邀請了品牌大使陳奕迅引起在場傳媒哄動，而Eason更率先示範品牌全新研發的新技術腕錶Defy Inventor。



今年Hublot雖沒有明星撐場，但品牌同Ferrari的大型發布會擺放了十多部Ferrari跑車大晒冷。發布會上品牌率先發表最新Ferrari聯乘錶款，重頭戲是Classic Fusion Ferrari GT，是Classic Fusion系列首次推出Ferrari錶款，搭載上UNICO自家機芯。另品牌為慶祝Ferrari F1車隊Scuderia Ferrari 90周年紀念推出限量版腕錶，腕錶以多種不同物料製成，錶圈配以用於Ferrari跑車煞車系統的碳陶瓷物料「Brake Disc」製成，配以鉑金錶殼，分量十足。