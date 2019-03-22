超抵食！HK$118起酒店歎高質懷舊鐵板餐

去酒店鋸扒，人均消費最少也要幾百元吧！英皇駿景酒店的Monkey Cafe由即日起至5月31日推出「我們的七十年代經典懷舊套餐」，帶來鐵板雜扒、西冷牛扒及肉眼扒等多種選擇，連餐包、餐湯、咖啡或茶都只是HK$118起，這樣物超所值的確驚喜十足。最近在內地音樂節目《歌手2019》中贏得無數掌聲的歌手許靖韻雖然身形纖瘦，但原來非常擦得，她一知道這個新主題立即率先試食，大讚好味之餘，更急不及待訂枱打算帶家人和朋友前來食餐勁，更提醒大家食完正餐可另加HK$20點叫格仔餅拼雪糕或啫喱拼雪糕兩款甜品!



Monkey Cafe這次以70年代港式扒房的經典美食為賣點，合共帶來7款紅極一時的主菜，主打鐵板餐就有美式雜扒、西冷牛扒、串燒牛柳及肉眼扒4款，全部都會配搭薯條及烤番茄，大廚特別採用當年的醃肉及製扒方法，無論味道和賣相都能夠喚起昔日的回憶。3款特色焗飯包括白汁雞皇飯、焗豬扒飯與焗牛脷飯同樣值得推介，不但落足料炮製分量豐富，醬汁亦煮得出色，色香味兼備絕非快餐店出品可比，難怪剛吃完鐵板餐的許靖韻都忍不住追加一個焗豬扒飯，加多杯「黑牛」特飲更滿足。