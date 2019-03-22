樂善「糖」甜心行動2019　眾星拱照義賣糖果

由本港歷史悠久的九龍樂善堂主辦的「樂善『糖』甜心行動 2019」已於上星期六啟動，錯過了也毋須擔心，因為在3 月23 及24 日（星期六及日）會繼續於全港各區舉行，讓善心人士慷慨解囊。樂善堂於16 日舉行啓動禮，由社會福利署九龍城及油尖旺區福利專員關淑儀女士擔任主禮嘉賓，本年度「甜心大使」曾樂彤亦親臨現場獻唱，為活動打響頭炮。此外，藝人麥長青（麥包）、陳浩文、鄭世豪等亦出席支持，齊齊參與義賣。



插畫家Helen Tam 設計糖果盒

樂善堂主席李聖潑先生於啟動禮上致辭時表示：「『甜心行動』是樂善堂一年一度的大型籌款項目，於全港指定港鐵站、大型商場及戶外地點設置義賣點，並動用近二千名樂善堂轄屬單位及愛心企業所組成之義工隊參與慈善糖果義賣，籌得善款將用作發展樂善堂的醫療、教育、安老及社會福利服務。樂善堂今年更邀請到本地插畫家Helen Tam 以菠蘿油妹妹為主角設計糖果盒及宣傳品，希望以其可愛造型吸引更多市民捐款支持。」



李主席亦提到，樂善堂近年銳意推展社區扶貧工作，包括2018 年自資推出第二及第三期過渡性社會房屋；開設第三間社會企業─「樂善復康站」及於九龍城開設「樂善堂陳廣興紀念基層醫療中心」，以「醫社合作」及跨專業合作模式運作；另外，成立中西醫專業團隊，於九龍城及油尖旺區提供免費「院舍外展醫生到診服務」，提升私營及自負盈虧安老院和殘疾人士院舍的服務質素。



曾樂彤出任「甜心大使」

活動籌委會主任委員兼樂善堂常務總理温文蕙女士於致謝辭時表示，自己有動員公司的同事來到啟動禮現場參與慈善糖果義賣，希望透過義工服務，讓同事們有更多機會回饋社會。她感謝各贊助商以不同形式踴躍支持，除了6 間擔任贊助的友好公司外，亦要感謝全港義賣點的場地贊助及友好公司派出義工支持，包括瑞士寶寶、香港航空、環球貿易廣場、房協之友等。



隨後，主禮嘉賓關淑儀專員、李聖潑主席、温文蕙主委等，在「甜心大使」曾樂彤和藝人麥長青、陳浩文等陪同下進行啟動儀式，預祝本年度籌款數字再創高峰。儀式後，曾樂彤即場獻唱歌曲《單身旅遊日誌》，並即場呼籲粉絲和身邊的朋友支持籌款活動。最後群星親身到台下義賣糖果，反應十分熱烈。



活動資訊

樂善堂將於3 月23 及24 日（星期六及日），在全港超過60 個指定港鐵站、商場及戶外地點設置攤位義賣糖果，每盒樂善「糖」慈善價港幣20 元正，內附四間善心企業提供的購物優惠券，讓廣大善長做善事之餘，亦可以享用商戶折扣優惠。

捐款熱線： 2382 1576