征選遊：新潟縣湯澤町　4月前滑雪場最後衝刺

都已經3月中旬了，到日本還有雪可滑嗎？答案是有的。從東京搭上越新幹線，約80分鐘車程便可到達新潟縣中越地方南部的南魚沼郡，當地不少滑雪場仍在開業，我們前往湯澤町的兩個滑雪場，便會開放至4月上旬，若有心於3月底到東京賞櫻花的話，可以順便抽兩天到訪，於關閉在即的滑雪場來個臨別一滑啊！



新手高手 滑得痛快

位於南魚沼郡的湯澤町，在日本人心中可是鼎鼎有名，獲得諾貝爾文學獎的小說家川端康成，其名作《雪國》便以當地的越後湯澤溫泉作背景。今次到訪該町的Angel Grandia越後中里酒店，憑所在地被多個滑雪場圍繞而聞名。酒店大堂設有兩部滑雪場售票機，包羅了熱門的GALA湯澤、近年興起的石打丸山和上越國際等11個場地，每日上下午各有兩班巴士來回接送，而且票價更有折扣呢。



想抓緊時間的話，酒店百多米外已有個可步行前往的湯澤中里滑雪度假村(收費：吊椅1日券￥3,400，約HK$238）起，基本滑雪裝備日租￥4,200，約HK$294)。它備有16條雪道及4條吊椅/纜車，屬中型滑雪場。此場地最大好處，莫過於滑雪道分配平衡，初中高級難度的比例差不多各佔3成，而且分為初中和中高兩邊山頭，各散布多條路線，當中4條為非壓雪的黑線滑道，並於山頂區域開放了局部的樹林增加樂趣。至於初學者，則可選用所有下半段線路，其雪道均以寬闊、坡度緩和為主，加上雪道使用率一般，能保持良好的粉雪狀態。想稍作休息的話，場內兩個地點均設有餐廳和商店，方便大家用餐和血拼呢。



樹林雪道 女士追捧

意猶未盡的話，Angel Grandia越後中里酒店本身亦有自家的中里Snow Wood滑雪場，它是一條全長約1,500米，闊約30米的雪道，一如其名，兩旁都有樹林包圍，讓人可邊滑邊賞風景，據講甚受女士們歡迎。(收費：吊椅1日券￥1,500，約HK$105，基本滑雪裝備日租￥1,500,約HK$105)，兩條吊椅以分段式運作，最初階的可以中途「落車」從較低處滑下，較高階的可以前往更高坡段，由於滑雪道寬闊，高手初學者均可得到足夠空間。玩罷記得將滑雪板和鞋放置在地面專為每個房間而設的獨立儲物櫃內，皆因兩者均不能放在房間啊。



湯澤中里滑雪度假村

地址：新潟縣南魚沼郡湯澤町土樽5044-1

時間：滑雪場即日至4月3日8:30am~4:30pm（周六、日及假期至5:00pm）

網址：https://www.yuzawa-nakazato.com/winter/



Angel Grandia越後中里酒店

地址：新潟縣南魚沼郡湯澤町土樽4707-1

時間：滑雪場即日4月7日，8:30am~5:00pm（周六及假期8:00am開始）

網址：https://www.angel-g.co.jp/