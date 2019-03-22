營事檔案：焗芝士豬扒長通粉+香脆雞粒　至營組合

今次為大家介紹焗芝士豬扒長通粉和一道低卡香脆雞粒，可能大家見餐單上有芝士又焗飯，豈不和減重意願背道而馳？放心，只要跟着餐單上的分量去煮食，便能既滿足口腹之欲，又能力保體重數字不增半磅。



【生熟番茄 各有營養】

焗芝士豬扒長通粉選用番茄作為主要調味食材，番茄的營養價值豐富，而生和熟的番茄比較，營養是略有不同。生的番茄含有豐富維他命C、鉀質和鎂質，維他命C可以提高人體免疫力，而且有助身體製造骨膠原，維持皮膚彈性。鉀質則可平衡身體水分，維持神經及肌肉正常的功能，並有助降血壓。



經過高溫烹調後，番茄的細胞壁被破壞了而釋出更多的茄紅素，茄紅素是一種抗氧化劑，屬脂溶性，因此食譜中用到的豬扒和添加的油分，令當中的茄紅素更容易被人體吸收。食譜中用了茄膏來代替茄汁，相對的糖分含量較低。另外，大家也可以選用紅米飯來代替長通粉，同樣提供碳水化合物，供給身體所需的能量，也增加了膳食纖維的含量。



【酥炸食物 無油亦可】

第二道菜式用了麥皮來製作香脆雞粒，然後用焗的方式製成酥炸的口感，並大大減低了油分攝取量，相對有益健康得多。雞肉的脂肪含量本身較低，並提供豐富優質的蛋白質，可放心食用。





【焗芝士豬扒長通粉】

材料︰

瘦脢頭豬扒 1件（約80克）

長通粉 1碗

低脂芝士 ​1片

番茄（小） 1個

洋葱（細） 1/3個



調味料︰

油​​​ 2茶匙

鹽 1/2茶匙

茄膏 1湯匙

脫脂雞湯 半杯至1杯



醃料︰

鹽 1/2茶匙

生粉 2茶匙

豉油 1茶匙

糖 1茶匙



做法

1.豬扒洗淨後用醃料醃10分鐘，備用。

2.長通粉按包裝指示煮熟，備用。

3.蒜頭切幼，番茄切細件，洋葱切絲。

4.燒熱油鑊，將醃好的豬扒下鑊，煎至兩面金黃便放在長通粉上。

5.用同一隻鑊爆洋葱後，加入番茄及脫脂雞湯，再加入茄膏煮至軟身，煮至略為收水即可。

6.將煮好的醬汁淋在豬扒上，然後放上1片低脂芝士，再放入已預熱220℃的焗爐焗15-20分鐘，即成。





【香脆雞粒】

材料：

雞扒（去皮） 1件

麥皮 半碗

雞蛋 1/2隻



醃肉醃料：

五香淮鹽 1/2茶匙

生粉 1茶匙

豉油 1茶匙

油 2茶匙

胡椒粉 少許

七味粉 少許



做法：

1.雞扒洗淨去皮，切成一口大小，放入醃料（七味粉除外），拌勻。

2.打勻雞蛋，備用。

3.將麥皮壓平放到平碟上。

4.雞塊沾上蛋汁，然後放進麥皮上。

5.將焗爐預熱至180度，把雞件焗15分鐘至香口即可。

6.進食時可隨口味而加入七味粉。



吳耀芬（Kathy）認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂收身。