三界五行：琥珀有助修戒定慧

琥珀，在漢、唐、宋朝的佛教經文中，也被列為「佛家七寶」。



佛教認為，琥珀有助戒、定、慧三門功德的精進。人，戒除凡塵不良習慣：貪婪、壞脾氣、執着……所有煩惱消除了，就有定力，心如明鏡，變得安定、鎮定、穩定，定能生慧，就有足夠智慧去觀察、分析、判斷、解決各種問題，消災解難。



中國傳統醫學認為琥珀有一定藥用價值。李時珍在《本草綱目》說，琥珀安五臟，寧心神，止血，化瘀，去毒，佩戴可延年益壽。顏色不同，作用有別，金珀護肝，血珀健心腦，藍珀壯腎。



琥珀得來不易，在幾千萬年前，歐洲大陸原始森林的松脂由樹上滴落土壤，曠日持久，變成礦石。後來，這些陸地沉入海底，經過歷史洗禮，就成為價值連城的琥珀。琥珀在形成期間，昆蟲或其他物質滲入，形態、顏色各異，是天工，沒有一件是相同。在歐洲宮廷和上流社會，佩戴琥珀項鏈、指環是身份象徵，真的是「買少見少」，愈來愈值錢。



潮流時興用蜜蠟造手鏈及各種飾物。蜜蠟與琥珀價值不同，但卻有很多表面相似的地方，最相似是琥珀蜜蠟，是蜜蠟最值錢的品種。如果琥珀售價便宜，就要小心是否用蜜蠟冒充。要分辨兩者不難，琥珀是透明，而不透明即使成分接近琥珀，都只是蜜蠟，頂多只稱為琥珀蜜蠟。琥珀本命佛有錢難求，善信佩戴蜜蠟本命佛只要誠心，也可得到保佑。



方向宇