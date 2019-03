《權力遊戲》最後一季　聯名Ultra Boost造勢

上:女裝《Game of Thrones》x adidas Ultra Boost House Lannister,設計以紅色Primeknit鞋身配襯金色三間細節,鞋踭有黑x金色「Hear Me Roar」繡章。/下:男裝《Game of Thrones》x adidas Ultra Boost House Stark,以灰色Primeknit鞋身配搭黑色麖皮鞋頭及鞋踭補強,鞋側三間採用皮革,鞋踭有黑底白字「Hear Me Roar」繡章。(互聯網)

美國電視劇向來製作認真,由故事大綱、選角演出以至場景道具全部都相當嚴謹,質素根本與荷里活電影級數無異,另外美劇受追捧原因除了劇情推進夠緊湊之外,更重要是識得與不同潮流單位跨刀合作,將人氣話題從家中電視延伸至潮流領域。好似由美國電視台HBO所開拍的電視劇《Game of Thrones》《權力遊戲》, 2011年第一季播出至今已經去到第七季,圍繞中世紀背景的奇幻故事早已被美劇迷捧為「神劇」,第八季《GOT》下月就會播出,有關方面就跨刀與著名運動品牌adidas攜手合作,推出6款以故事主角為靈感的聯名Ultra Boost為最後一季《GOT》首播造勢。



是次《Game of Thrones》x adidas Ultra Boost聯名系列分別會推出6款設計,配色靈感分別來自Lannister家族、Stark家族、Targaryen家族、守夜人軍團Night's Watch及異鬼White Walker,除了將他們身上的衣服顏色以各種不同質感物料呈現於鞋款之上,鞋踭更繡上印有「Fire And Blood」、「Hear Me Roar」、「Night's Watch」、「Winter Is Coming」及「Winter Is Here」字句繡章,藉此帶出劇中維斯特洛(Westeros)各家族鬥爭的張力。