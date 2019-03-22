猿人聯乘F.C.Real Bristol　發放足球熱潮

去年踏入25周年的日本潮牌A BATHING APE，相信粉絲已有心理準備迎接浪接浪的紀念系列。今次就帶來與運動潮牌F.C.Real Bristol聯手的「F.C.R.BAPE」系列，並將於明日登陸SOPHNET.及EXI.T店舖，是次合作極具意義，是一眾猿人迷不可錯過的收藏系列！



F.C.Real Bristol其實是SOPHNET.的支線系列，由於品牌主腦清永浩文十分熱愛足球運動，所以早在1999年時他以虛擬球隊Real Bristol之名創立了這個運動支線，不經不覺系列也踏入20周年。「F.C.R.BAPE」將A BATHING APE簽名式猿顏迷彩、鯊魚頭圖案與F.C.Real Bristol的足球運動風結合，除了一般的基礎款式外，系列更提供球衣、運動褸、運動褲、風褸等，完美融合兩大品牌的獨有元素，更破格地配上了繽紛用色。彩色足球服飾及Tee自然是系列主打，值得一提當然還有F.C.R.B.的鴨子擺設。