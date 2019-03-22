本日日本：藤澤站翻新商場　大把好西等你食

擁有著名景點江之島的神奈川藤澤市，相信大家都唔陌生，當地的藤澤站南口今日有新商場ODAKYU湘南GATE開張大吉，該商場前身係小田急百貨店藤澤店，於上年5月起進行翻新工程，花了10個月終於大功告成，商場樓層由地庫1樓至7樓，之前場內以女性服裝為中心，翻新後路線改為「食之強化」，其中注目的是位於3樓的Foodhall湘南Gate Kitchen，內裏進駐了6間特色店舖，作為食肉獸的我，對由當地高質肉類專門店Takagi Foods首度開設的食肆湘南Grill Style情有獨鍾，該店有多款肉類料理及好酒，除了多款肉類拼盤，烤茅崎牛牛扒及銘柄豚更係必食之選！另外還有來自藤澤的意粉專門店JPASTA，海鮮居酒屋茅ヶ崎 海ぶね、沾麵．中華蕎麥麵店清勝丸、來自橫濱中華街的福滿園，及韓國料理李家PEGOPA。至於7樓的餐廳樓層亦有多間食肆，專食山形牛燒肉的牛兵衞草庵係我杯茶，由於該餐廳直接向牧場買下整體牛，所以連很難吃到的部位亦能品嘗得到！



而2樓有Afternoon Tea TEAROOM及DEAN & DELUCA CAFE兩間Cafe外，亦有來自巴黎的有機食品超市Bio c' Bon，內裏有蔬菜、肉類等新鮮食品，及有多款芝士、酒類及乾果售賣，而且超市內更設有免費Wi-Fi及休息區，大家行到攰可以坐低抖抖。



想血拼的話也不愁寂寞，於4樓便有100日圓專門店DAISO，而地庫1樓及1樓則開設了小田急百貨店Fujisawa，1樓樓層有資生堂等14個名牌助陣的化妝品專區，及售賣包包和首飾的服飾雜貨賣場，而地庫樓層則有售賣蔬果、菓子及麵包等45間店舖構成的綜合食品專區，啱晒大家買消夜及手信。



ODAKYU湘南GATE

地址：神奈川縣藤澤市南藤澤21-1

營業時間：10:00am~8:00pm（7樓餐廳11:00am~10:00pm，3樓Foodhall 11:00am~10:30pm）

網址：https://www.odakyu-sc.com/shonan-gate/