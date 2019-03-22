Meze RAI Penta　原塊鋁磚切割

一般人選購耳機時都會將注意力放在單元上，但其實外殼都是影響音色的關鍵，有見及此，Meze最新入耳式耳機RAI Penta的外殼就由一塊鋁磚經CNC切割而成，表面經電鍍、噴砂等工序處理，摸上手感覺圓滑，而且利用CNC技術生產技術，設計師可以更細緻地設計機身內部結構，更有效固定單元及控制空氣流動，加上內置3條金屬傳聲管道，能將3頻音波好好分隔，金屬材料對高頻發揮特別有幫助。



採用全新開發的Penta-Hybrid混合式單元設計，一共有5組單元，採用1圈4鐵設計，配合長時間的調音，令各單元可以互相補足，輕鬆將頻率響應提升至4Hz~45kHz，配搭4芯鍍銀OFC銅耳機線，高音音色飄逸而具穿透力，就連耳機插頭都屬高規格的鍍銠白金插頭，相當落本。如想保留Meze音色表現，又想玩平衡輸出，更可另購與原裝線一樣的4芯鍍銀OFC銅材2.5mm TRRS及4.4mm Pentaconn平衡線，讓空間感及細緻度更上一層樓。