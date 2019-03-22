人氣姊妹花妮妮＆沙奈　登陸奧海城

小朋友總有愛不完的偶像，穿着迪士尼裝束的 「妮妮與沙奈」不只是日本的人氣人偶玩具，亦深受香港的小朋友歡迎，最近奧海城就以兩姊妹的童話生活為題，打造盛大展覽。現場設有多個影相位，包括公主衣櫥及童話故事書拍照區，孩子們猶如闖入妮妮與沙奈的夢景之中，化身卡通角色與迪士尼公主們一齊合照、打卡。同場更會展出多款妮妮與沙奈人偶公仔玩具，另外更設有童話故事區，供大、小朋友一同閱讀呢對姊妹花的原創繪本。值得一提，小粉絲們更可於體驗區內，親身試玩妮妮與沙奈各款裝扮系列及生活日常系列，一嘗為人偶變裝的樂趣。



臨走前當然不少得遊覽一下妮妮與沙奈的期間限定店，搶購以會場限定優惠價發售的人偶公仔裝扮套裝、配件系列、迪士尼禮服套裝及情景玩具系列。凡購買滿指定金額或讚好「妮妮與沙奈」及「奧海城」Facebook或追蹤Instagram，均可獲得精美禮品，爸媽們，你們要識做呢！



日期：即日至3月31日

時間：12:00pm-9:00pm

地點：奧海城二期北翼地下中庭