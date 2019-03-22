點樣最快入手Air Max 720 Throwback Future Pack？

每年一到3月，波鞋迷就開始期待3月26日Nike Air Max Day來臨，因為通常Nike都會喺呢個大日子推出Air Max家族全新鞋款或者Air Max特別版配色，好似2016年及2017年就分別有Air Max Zero及Air VaporMax登場，而去年更有由波鞋迷投票而誕生的Sean Wotherspoon x Nike Air Max 1/97及超厚Air Bag Air Max 270現身。



今年Air Max Day主角無疑就係呢對設計相當科幻嘅Air Max 720，Air Bag氣墊厚度更達史上最高3.8cm，無論視覺及腳感都相當出色。是次推出的Air Max Throwback Future Pack系列，除了一款只在大中華地區發售的特別版啞光Air Max 720之外，系列更同步推出Air Max 270、Air VaporMax 2019、Air VaporMax Run Utility、Air Max 97及Air Max 95及Air Max Dia多個鞋款，全部均採用金屬藍色去設計，藉此為系列鞋款注入一份未來感。



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