600LT Spider by MSO　專屬賽車Feel

McLaren於年初發表的600LT Spider是Longtail家庭的第5成員，相隔僅僅2個月，廠方旗下的客製化部門MSO（McLaren Special Operations）已極速出手，以600LT Spider為基礎開發了一套賣相更惡的包圍及飾件，而這部名為「McLaren 600LT Spider by MSO」的開篷跑車，月初已正式於日內瓦車展中登場。



與標準版相比，600LT Spider by MSO的車身噴上一種叫Dove Grey的灰色，並利用柔韌、輕量的新技術薄膜，將螢光綠色的飾條貼於群腳、分流器及擾流邊框等部分作點綴，配合緞面（Satin）效果的碳纖套件、碳黑色（Carbon Black）硬摺頂及軚盤頂部的綠色置中標記，賣相勁有賽車Feel！另方面，原廠還提供原為McLaren Senna開發的超輕量碳纖桶櫈作選配，足以滿足熱血駕駛者的需要。



經MSO改造的600LT Spider，性能維持原來的3.8公升V8雙渦輪增壓，最大馬力達到600ps，由靜止加速至100km/h只需2.9秒，極速為324km/h。