平成系列：平成高達10強（下）非UC篇

離開U.C.（宇宙世紀）時空，高達世界少了「常理」規限，設定便變得更大膽，各高達風格更為強烈，以下5部「名機」不理好醜，都已成功打入高達迷心坎，當中有無你喜歡嗰部？



【（6）最成功．自由高達《機動戰士高達 Seed》（2002）】

不論你是否喜歡自由高達，或其後繼機突擊自由高達，無可否認，它在商業上是最成功的高達，模型玩具大賣，在非UC系列中「吸金度」必列榜首。自由高達使用核引擎為動力，故能源無限，能以一敵百，還可結合戰術強襲機「流星號」施展壓倒性的火力。它的後繼機突擊自由高達，還裝設了「超級龍騎兵」機動兵裝翼，它的全方位攻擊力已近無敵。論《機動戰士高達 Seed》動畫，其偶像劇式角色設定確實成功吸納了大量年輕觀眾；無奈男主角基拉「威能」實在太Over，而且滿口仁義的他又總吃「朋友妻」，故他也被高達迷譏為「基拉魔王」。不過更慘是續篇《機動戰士高達 Seed Destiny》的主角飛鳥真，由於他人氣遠遜前任主角，故臨尾也「被迫」讓位基拉，自己淪為大茄，認真可憐。



【（7）最強威力．∀高達《∀高達》（2004）】

有美國科幻設定大師參予設定的∀高達，當年初曝光時，確嚇了高達迷一大跳。不過論威力，敢說∀高達是絕對「最強」，它的終極武器「月光蝶」，已貨真價實地毀滅過人類文明一次，跟一般攻擊根本不在同一層次。像蝴蝶翼的月光蝶，原理其實是散佈極大量毫微奈米機械群，把一切人造無機物分解殆盡，難怪要被永久封印。



【（8）最大戰績．00Q高達《劇場版 機動戰士高達00 -先驅者的覺醒》（2010）】

00Q高達專為剎那「覺醒」後開發的機體，它配備的可變形GN劍V，可作長距攻擊，又可變成GN Shield作防御。最特別是00Q搭載了的Quanta系统能發動「量子爆發」把人們意識連結，在《機動戰士高達00 》劇場版最後，它施展了空間跳躍，去到外星生命體ELS的母星跟他們溝通，化解了地球被成千上萬ELS侵襲的危機，挽救了人類存亡，戰績比橫掃千萬更大得多。



【（9）最帥氣．Wing高達 零式改《新機動戰記高達W 無盡的華爾茲》（1997）】

論火力，Wing高達零式改的雙門光速步槍，確不及《機動新世紀高達X》高達DX的「月光炮」。但論帥氣，獨有對「羽毛翼」的Wing高達零式改，夠贏其他高達一條街。計實力，Wing高達的零式系統連怎贏都可預測，其實也無得輸。別忘了Wing高達駕駛者，是被戲稱為「自爆狂魔」的希羅，他經常企圖自爆（雖然只成功了1次），還老教唆人家自爆，呢招都夠帥吧。



【（10）最悲情．高達巴巴托斯《機動戰士高達 鐵血的孤兒》（2015）】

雖然傳統高達故事，未致齣齣大團圓，但像《機動戰士高達 鐵血的孤兒》結尾「冚包散」 實屬罕見，主角三明月最後血戰至死方休，結局充滿了悲情。雖然高達迷對此作評價兩極，但主角機高達巴巴托斯確實非常獨特，它採用的是300前「災難戰爭」時72部高達骨架的其中一部，能裝搭不同裝甲，而駕駛者能藉由阿賴耶識系統做到「人機合一」，令它反應迅速，最後的巴巴托斯狼王式更配上了MA用的尾部飛索刀，這時其戰鬥姿態已趨近野獸，要非最後被「禁忌武器」屈死，恐怕已無對手可壓制它。