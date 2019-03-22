保利春拍　展現多元藝術

抽象派、唯美主義、巴洛克、印象派……在文化背景、生活條件和社會狀況的影響下，每個地區、每個時代都會出現不同的藝術潮流，而香港經過百多年的歷史洗禮，至今已成為了一個多元化的藝術市場。將於月尾舉錘的保利香港2019春拍，就帶來了大量來自世界各地，不同風格的大師傑作，當中除了吳冠中和林壽宇等焦點作品，亦有西方當代藝術家George Condo自80年代以來的完整專題，展現藝術創作的多元視野。



保利香港拍賣有限公司現當代藝術部門主管余箐憫表示，受到歷史和地理因素影響，過去百多年來，香港一直都是中西的文化橋樑，在藝術層面兼容並蓄，加上地域和資源優勢，令藝術品市場愈趨國際化，她說：「事實上，香港目前被認為是繼紐約和倫敦之後，全球規模排名第三的藝術市場，前景相當樂觀。另外，隨着愈來愈多年輕藏家加入，收藏亦不再局限於單一時代或藝術家的系列收藏，開始跨越不同文化和流派風格，這也是現當代藝術獨有的魅力。」



【吳冠中是全場焦點】

為了配合3月的藝博會，今年春拍的拍品亦相當多元化，除了多位中國現當代藝術家，亦囊括了東南亞、日本和西方藝術家的作品，包括阿凡迪、鍾泗濱、藤田嗣治、Robert Indiana和Josef Albers等，另外更有Kaws、Banksy和Be@rbrick等街頭藝術品和潮流玩具，滿足不同藏家的需要。



是次拍賣的焦點，將會是吳冠中於1977至1996年創作的《桂林》，畫作歷經了20年的沉澱，橫跨了藝術家70年代以西方油畫表現中國情意的「油畫民族化」、80年代以彩墨創作水墨情懷的風景油畫，以及90年代的「水陸兼程」，代表了吳冠中一生對中西美學的探索，余箐憫表示：「《桂林》體現了吳冠中對色彩和空間的掌握，他借用西方的美學經驗，以顏色的對比，營造畫面虛與實的相對空間，連結了東方傳統哲學的宇宙觀。」



至於林壽宇於1958年創作的《15-7-58》，藝術家以赭紅背景為主調，再以不同次數的疊加產生不同的透光性，藉此營造色彩層次，而藝術家更縝密地控制塗色力道，隱藏了筆刷的運行軌迹，余箐憫說：「50年代末期是抽象表現主義的巔峰時期，當時林壽宇深受羅斯科的繪畫影響，着重精神內涵的表現，而《15-7-58》就是這個時期的代表作之一，使觀看的臨場經驗成為了一種視覺體驗。」



【美國藝術家專題】

亞洲大師以外，同場亦有美國藝術家George Condo的完整專題，余箐憫說：「大學時代主修音樂理論和藝術史的Condo，在Jean-Michel Basquiat的影響下展開了對藝術的追尋之旅，80年代更曾於Andy Warhol的工作室工作，與Basquiat和Keith Haring一樣，是紐約藝術新興力量的代表。」



Condo的作品糅合了歐洲傳統技巧和普普藝術的理念，延續了林布蘭和畢加索等人的精神，以真實的視覺經驗詮釋虛幻觀念，他稱之為「人工寫實」，余箐憫解釋：「是次3幅油畫作品，分別是藝術家於80年代的早期作品和2007年的傑作，其中《無題》是Condo 1983年初踏歐洲土地時的作品，融合了自身文化源頭的印地安圖騰，並與美國傳統節日的聖誕樹形象結合；1989年的《異形頭像》則參照了分析性立體派對空間的解析，2件作品均是藝術家所注重的人工寫實概念。至於2007年作的《夢境》，則注重人物心靈上的極致情感，描繪了層層堆疊的多重人像，當中的怪誕臉孔和扭曲肢體，彷彿讓觀者直入畫中人物心靈，是藝術家集大成的作品。」