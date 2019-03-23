香港估估吓：《風雲》無名原名係乜？

最近有消息指改編自知名港漫作品嘅《風雲》將會開拍新嘅電影作品，有傳古天樂將會扮演作品中被譽為「武林神話」嘅絕世高手，同時亦係男主角步驚雲師傅嘅無名。



提到無名呢位高手，其身世真係傳奇到不得了。無名原名為韋英雄，乃「賭鬼」韋耀祖之子，後來因為養父幕龍為令兒子幕應雄要於長大後，親赴與劍聖相約長達十九年嘅劍中之戰，因此以三兩銀從韋耀祖手心買下韋英雄收養，並將其改名為幕英名，望其長大後代替親兒與劍聖決一死戰。此後，幕英名就被送往學藝。後來幕英名為救幕夫人而武功被廢，其間改名為無名並以賣藝為生。為令無名武功及意志回復，大哥幕應雄則扮成要刺死皇上，迫令無名投身劍宗門下學藝始能有本事阻止應雄得手。而幾經辛苦之下，無名修為終達致天劍之境，實力今非昔比。



無名除了武功高絕，為人亦充滿大使風範，既淡薄名利亦憂國憂民，不論武林出現浩劫，或是國土受到威脅亦勇於挺身而出，更不懼為正義犧牲。順帶一提，無名一角其實與同為馬榮成筆下之華英雄非常相似，二人同屬孤星之命，亦同樣擁有身手不凡嘅僕人，前者就有鬼僕及生奴，後者則有七海龍王、鳳舞以及鬼虎。