【玄之又玄】拜山求心安　7大守則你要識

百行孝為先。清明節將至，相信不少孝子賢孫為避人潮都會提早掃墓，拜祭先人。說到拜山宜忌，首要抱持尊敬先人的心態，其次要了解掃墓程序，不要搞錯，做法是先視察和修葺一下墓地，例如清理雜草、給褪色的墓碑重新上漆，之後是放置祭品、燃點香燭、拜祭上香及敬茶酒，到化寶儀式時，則先化土地衣給土地公，再化衣包及紙錢給先人。另外，為求心安，以下拜山守則不可不知，免得惹禍上身啊！





1.衣着勿暴露

掃墓的衣着應以樸素整潔為原則，素色服飾最恰當，女性不宜穿得太暴露（如熱褲、短裙）或太鮮艷（大紅大紫），男士則要避免穿短褲或背心。



2.前額勿掩蓋

讓前額（即司空）位置不被掩蓋，可收趨吉避凶之效，所以拜山時 不妨把額前頭髮梳起或以髮夾夾好。 此外，女士也不應濃妝艷抹。



3.說話勿亂講

墓地是陰靈的安居之所，所以必須謹言慎行，不要對亡者照片評頭品足或作出討論，亦不宜在墓前講笑、講粗口或大聲喧鬧。假如有小朋友同行，事前應叮囑他，注意言行。



4.手多易惹禍

上山過程切勿手多多，採摘沿途的花草，也應小心腳步，避免踏到其他先人的墓地及祭品，如不小心碰到，需立即說聲對不起，以免招徠噩運。另外，墓地不宜拍照，無謂惹禍。



5.上山勿太晏

拜祭先人應在日間進行，最好在下午3時前完成，因為下午3時後是陰時的開始，運氣較差。



6.孕婦要避忌

女士要注意，若正值懷孕，不宜上山，否則易因時運低而招惹遊魂野鬼，影響胎兒；如月事來潮，不宜向先人上香，但可到墓前表達對先人的心意。



7.事後要洗手

完成拜祭後，必須以清水潔淨雙手，而上山穿着的衣服，翌日不可以再穿。如擔心被山上陰靈邪氣纏擾，可用一張百解掃勻全身，化掉後才回家。

