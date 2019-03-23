4月人寵親子周末好去處

近年社會上「以領養代替購買」這個課題逐漸引起大眾關注，但領養寵物的風氣在香港還未算十分普及，每天繼續有大量狗隻在不同的領養中心等待合適的主人，而棄養寵物的問題也天天發生；另一方面，準備成為或已經身為狗主的大家，是否真的清楚作為主人的責任？對於照顧寵物的認知又有多少？坊間或網上芸芸的寵物護理服務及資訊，又是否正確可靠？非牟利機構 Hellodog Foundation特別舉行Hellodog Fest 2019，並劃分為5大區域，於活動舉行期間全天候提供各式各樣精彩節目，集舞台、工作坊、市集、親子及人寵互動於一身，務求與一眾愛狗之人共度好玩又富教育趣味的Weekend，也可以身教下一代愛護動物！



「Hellodog Fest寵物狂歡節2019 」

日期：2019年4月13及14日

時間：12:00nn至6:00pm

地點：西九文化區苗圃公園

入場：免費入場（須於網上預先登記）

網址：https://www.hellodog.hk/event/hellodog-fest-2019