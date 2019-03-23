中國移動5G+　改變社會

5G網絡發展是現時全球的焦點，5G網絡不但提升上網速度，更關鍵是建構出智慧城市。早於2016年已成立5G聯合創新中心的中國移動集團，一直致力發展5G，日前在香港舉行業績發布會，中國移動通信集團董事長楊杰率先發布「5G+」概念以及「5G+計劃」，實現中國移動於推動智慧城市發展的承諾。



「5G+」其實可以分為三大範疇，包括5G+4G，5G和4G協同，滿足用戶對數據業務和話音業務的需求；5G+AICDE，推動5G與人工智能（AI）、物聯網（IoT）、雲端計算（Cloud）、大數據（Big Data）、邊緣計算（Edge computing）等新通訊技術的緊密融合，提供更多更豐富的應用；5G+生態系統，5G關乎整個社會的發展進程，透過不同層面的商業應用，中國移動香港與香港政府和社會各界一起構建5G生態系統。 中國移動集團提出的「5G+」概念，不但具前瞻性，更將「4G改變生活、5G改變社會」落地。



至於中國移動香港，一直致力部署5G流動通訊網絡發展及推動香港智慧城市發展，積極與合作夥伴進行多項5G網絡技術及商業應用測試。例如上年10月初成為首家流動電訊商完成28GHz 5G商用基站測試，今年1月再與香港應用科技研究院合作研究5G技術、智能駕駛、人工智能等智慧城市相關項目。而通訊事務管理局（通訊局）日前宣布首批5G頻譜26/28GHz頻譜的初步結果，中國移動香港是首批成功申請到400MHz頻寬26/28GHz內5G頻段的電訊服務商。中國移動香港未來將繼續引領5G發展，將5G推而廣之，並應用至更多領域，將5G價值最大化。與此同時，透過5G，促進智慧城市的發展，滿足廣大群眾的生活需要。