拒絕黑沉沉　Theory粉色返工Look摩登簡約

在春天總想穿上一點粉嫰的顏色，因為這是掃走春天陰雨悶氣的最好方法。粉色不但紅透時尚界，即使是上班裝扮同樣大派用場，針對上班族巿場的紐約品牌Theory，便將大量粉色調注入到春夏系列，讓熱愛時尚的都巿上班族不用再穿得黑沉沉沒精打彩，令上班日變得輕鬆又摩登。



如果你對於那些刻板的上班服提不起興趣的話，Theory絕對可以讓你對上班服的沉悶印象改觀。品牌於1997年由Andrew Rosen創立，從最開始的定位就是以上班族為主打，21年來一直以特有的簡約摩登風格，打造實穿且具奢華感的上班造型。品牌於去年開始由新任創作總監Francesco Fucci主理女裝，Fucci曾效力Calvin Klein、Diane von Furstenburg及The Row等時尚大牌多年，豐富的時尚履歷以及對工藝的熱情，自然有能力重塑品牌的摩登簡約形象。早前Fucci專程來港與傳媒會面，當然不少得大談春夏新作與創作理念。



成長於意大利南部的Fucci，當地的景物為Theory春夏系列提供創作靈感，透過玉米黃、煙草色、淡藍、翠綠等色彩，演繹春意盎然的感覺。系列貫徹品牌簡約理念，剪裁利落、層次分明，同時將男士服飾設計意念融入，既有中性硬朗的西裝元素，也有柔和飄逸的裙裝設計，形成強烈對比，將現代女性剛柔並濟的氣質完美詮釋。此外，設計更大玩意想不到的比例，為經典的褲款、外套和襯衫注入新鮮感。高品質面料亦是一大賣點，運用了亞麻布、絲絹、輕身軟皮、洗水絲綢及雙面捻紗棉布等，令系列散發奢華韻味。



F：Francesco Fucci 東：東網生活



東：你怎樣定義21世紀的Contemporary（現代）上班風格？

F：要配合用途和目的，可反映出現今都巿人的生活方式；而對於Contemporary一詞，一流的工藝、獨特的布料、合身的剪裁和勻稱的比例，這些都是不可缺少的要素。



東：出任Theory女裝創作總監後，你會為品牌注入怎樣的新視野？

F：我一直很欣賞Theory這個品牌，因為其簡約風格與我的美學很接近，品牌的剪裁和品質已經很有口碑，我希望在技術和精製面料的運用上能進一步提升。同時透過設計意念來突出服裝風格，不但要引人注目，亦要具啟發性。還有是我個人的背景和經驗，讓我可以將歐洲的浪漫格調和工藝魅力融入這個美國品牌，文化和品味上的差異，相信會擦出獨特的火花。



東：簡約是品牌的DNA，但簡約與沉悶常被混為一談，你怎樣令簡約造型看起來時尚又吸引？

F：我喜愛簡約但討厭沉悶，最重要是對廓形的把握，只有採用優質面料才可以讓服裝呈現出漂亮的輪廓，我認為不應該只用簡約一詞去總括我們的設計，因為當中同時帶有感性的成分，透過布料的特性和結構，配合獨特剪裁才可以做出美麗而感性的簡約服裝，而品牌在這方面一向都很出色，這是我們的優勢。



東：粉色是今個系列的主要用色，可否給女士們一些穿粉色上班的貼士？

F：無論是粉色或鮮色，我會建議用自然色如米白、杏和卡其色搭配粉色，又或者搭配深藍色來營造平衡效果；切忌同時將太多粉色穿上身，否則看起來會像雪糕般。



東：今個春夏那個Item是上班女士們的Must-have？

F：我喜歡條子，初春最適合穿條子孖襟西裝，可選擇寬大一點的剪裁，看起來會更帥更有型格，條子是很重要的元素。