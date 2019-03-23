三界五行：五色玉石　按五行催旺運程

唐代，漢傳佛教把美玉列入「佛家七寶」。美玉的範圍廣泛，色彩繽紛，上至價值連城的翡翠，下至價錢便宜的玉石，美，只是形容詞，善信有心敬佛，佛祖與菩薩是不計較值多少錢的。



現代，玉製的本命佛，豐儉由人，善信可隨緣隨喜佩戴。常見物料有：紅的紅玉髓，黃的黃玉髓，白的和田白玉，黑的黑曜石，綠的和田碧玉、綠玉髓。而東陵玉也有紅、綠、黃、白四種顏色。



以五色定五行，紅色代表火，黃色代表土，白色代表金，黑色代表水，綠色代表木。五行火生土，土生金，金生水，水生木，木生火。



按照上述原理，各人可根據自己出生四柱八字的日柱天干來定五行：甲或乙，五行屬木；丙或丁，五行屬火；戊或己，五行屬土；庚或辛，五行屬金；壬或癸，五行屬水。



日柱天干，玄學稱之為日元，是整個八字最重要的部分。日元屬木者，宜用屬水的玉石生旺；日元屬火者，宜用屬木的玉石生旺；日元屬土者，宜用屬火的玉石生旺；日元屬金者，宜用屬土的玉石生旺；日元屬水者，宜用屬金的玉石生旺。



以上是根據個人的日元定五行而利用五色玉石生旺的方法，這是玄學五行運用的其中一個方法。也可以請高人根據整個八字，計算出最旺的用神和喜神。風水的門派很多，在此講述只是較簡單而實用的方法之一。



方向宇