瑞士直擊：Baselworld 2019 矚目新作搶先睇

全球最大型鐘錶珠寶Baselworld一連6日舉行在瑞士舉行，雖然今年Swatch Group及多個品牌均缺席，人流亦明顯減少，但參與品牌對研發新錶的熱誠並沒減退。今日先精選部分品牌的重點新作。



Tudor

品牌將1960年代為美國海軍設計的一枚潛水錶Prototype重見天日，成為今年錶展的話題作Black BayP01。腕錶設計跟Black Bay甚至是品牌其他腕錶極之不同，錶冠設於4時位，腕錶上方錶耳中間設有獨特的Hinged End-Link，是一個錶圈鎖定裝置，可打開將錶圈旋轉，關上後錶圈就會鎖定。搭載品牌MT5612自動機芯，配襯皮帶及橡膠混合錶帶，約7月到貨，定必引來錶迷熱搶。



Patek Philippe

品牌的Annual Calendar及Perpetual Calendar腕錶向來深得錶迷熱捧，今年品牌推出極創新的錶款Weekly Calendar。腕錶搭載品牌全新研發的Calibre 26-330 S C J SE自動機芯，顧名思義是錶盤設有星期顯示，有別於傳統每個星期以星期日開始作計算，品牌採用星期一作計算，所以錶盤上顯示的不是52周而是53周。錶盤字體是特別為此錶設計，並以手寫方式演繹再印於錶盤上，令每款腕錶都獨一無二。精鋼錶殼配襯淺啡色小牛皮錶帶。



CHANEL

今年是J12系列面世20周年的大日子，品牌特別為系列推出搭載品牌全新自家機芯的J12腕錶。全新自家機芯J12.1自動機芯由品牌旗下的KENISSI製錶廠研發，擺輪以鎢合金製成並飾以完美圓形，這亦是品牌高級製錶的圖像經典之一。腕錶多種細節亦加以改良，錶冠設計比舊款纖巧1/3，錶圈凸齒改為40個，而指針闊度亦統一更添平衡美感。設有黑白兩種顏色，配以Chanel Font字體並採用對比色設計，令腕錶更見突出。



Breitling

復刻時計向來深得錶迷追捧，所以革新後Breitling宣布推出復刻時計系列，打頭陣之作是代表性的錶款Navitimer復刻款式。這杖Navitimer Ref.806 1959腕錶復刻版可說將原裝版「神還原」，品牌嚴格把關1959年Navitimer錶款的每個細節，由錶盤字體、錶圈圓珠數目、直徑等嚴格跟從1959年的Ref.806原裝款式。全新研發的手動上鏈機芯同樣忠於早期Navitimer 航空計時腕錶搭載的原版手動機芯。搭載以品牌B01自動計時機芯為基礎的全新B09手動上鏈機芯，獲COSC認證。



特派記者：朱寶茵

特派攝記：方偉堅