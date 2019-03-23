【Food Stop】瑞士卷叫「卷蛋」定「蛋卷」？

最近與朋友飯局時因為討論一個問題而拗得面紅耳熱，以為大家議論國家大事嗎？非也，雖然我美食婷一向關心時事，但一班人食飯還是適合傾一些輕鬆的話題，點知雙方最後都各持己見，仲話要放上網睇吓誰是誰非。



問題就是：你會叫瑞士卷做卷蛋還是蛋卷？



答案看似簡單，但原來兩種叫法都各有支持者，而且雙方都堅持自己的叫法才是正確。網上公投結果以「卷蛋派」佔大多數，也有人堅持只叫瑞士卷，至於「蛋卷派」雖然勢孤力弱，不過都能夠找到證據，的確有不少舊式冰室稱瑞士卷為蛋卷。



究竟哪個叫法才正確？不如先「問下」搜尋網站。無論輸入瑞士卷或卷蛋，均會彈出Swiss Roll的圖片和解說，也就是包着忌廉餡料的海綿捲蛋糕。輸入蛋卷的話，則顯示長條形的金黃香脆雞蛋卷，與瑞士卷毫無關係。



網上資料未必百分百準確，為了尋根究柢，於是美食婷我又走去問連鎖冰室老闆徐汶緯，他解釋以前很多冰室都會把瑞士卷這種用雞蛋做的蛋糕直譯為Egg Roll，因此人們就叫它蛋卷；不過當大家都知道瑞士卷的英文其實是Swiss Roll後，新式的茶餐廳及麵包店通常都會採用瑞士卷或卷蛋兩個叫法。



無論網上投票、搜尋網站，甚至冰室老闆都咁講，「蛋卷派」應該心服口服吧！

