順風快遞：櫻花季　大阪東京酒店低至半價

喂喂，三月尾喎，睇櫻花嘅你訂咗機票酒店未呀？



最近網上有調查指出，至抵預機票時間為出發前最少3星期，而星期日預訂機票和酒店則較其他日子便宜，而機票至抵旅程出發日子為星期五，但小編經驗是酒店於周末價格會略高，建議大家需整體衡量。好，入正題！立即為大家介紹一下多間預訂網站的櫻花季和復活節多間預訂網站的優惠吧！



Hotels.com 東京首爾最抵玩

賞櫻花來說，東京和首爾是不少人的首選，Hotels.com的日本、韓國酒店優惠中，以上兩個地區均有50-70%優惠，酒店級數為3-3.5星級；首爾的主要位於明洞和東大門，東京的地點則比較分散。

入住日期：即日至6月30日或之後

網址：www.hotels.com



Trip.com 大阪有半價

Trip.com的櫻花祭日本酒店優惠，同樣遍及日本不同城市，當中大阪的難波光芒酒店可享有半價，房租為HK$1,210起，其他的亦有10-35%優惠，而京都的優惠亦高達45%。

網址：hk.trip.com



Expedia 名古屋機票連酒店7折

乜話？你連機票都未買？咁Expedia可能幫到你。它的復活節優惠包羅機票、酒店和機票連酒店優惠，而且覆蓋範圍近至台灣、日本，遠至英國和美國。日本賞櫻的話，名古屋的機票連酒店優惠達30%，算是不錯選擇，但記得優惠期至3月31日前，大家要快手了！

預訂日期：3月31日前

網址：www.expedia.com.hk