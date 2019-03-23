周末鬆一鬆　整迷你小泡芙

一啖一口的迷你泡芙，軟滑的忌廉配上香脆的外層，鬆軟又美味，趁假日不妨自己動手整。網站tatyanaseverydayfood.com就教大家整迷你又迷人的士多啤梨泡芙，想麵糰做得好吃，記得先將無鹽牛油煮溶，再倒入麵粉快速攪拌，防止起粒粒，混合後可置室溫7至10分鐘待冷卻，再分批加入雞蛋攪勻成麵糰，唧成相同大小來烤焗便成。



餡料方面，將放在室溫至軟身的忌廉芝士加煉奶等拌勻後，放入冷藏過的忌廉攪拌，能令質感更濃稠。至於士多啤梨粒，最好以人手混合，就不怕攪拌得太碎而失去口感。將餡料唧好後，再加入士多啤梨片便完成，想造型更靚，不妨灑點糖霜。如想味道更好，可以將焗好的泡芙放入雪櫃冷凍數小時或過夜。

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材料：

水 236毫升

無鹽牛油 113克

鹽 1/4茶匙

麵粉 125克

蛋 4隻

糖霜 少許



忌廉餡材料：

忌廉芝士 113克

煉奶 118毫升

雲呢拿香油 1茶匙

鮮忌廉 236毫升

士多啤梨粒 116克

士多啤梨片 適量



做法：

1.水、無鹽牛油加鹽煮滾，倒入麵粉煮至杰身，分幾次加入雞蛋攪拌成麵糰。

2.將麵糰放入唧袋內，在焗爐唧成相同大小的小麵糰，攝氏220度焗10分鐘，再以180度焗25至30分鐘。焗好的泡芙，中間切開，但不要切斷。

3.忌廉芝士、煉奶、雲呢拿香油以中等速度攪拌，待光滑及成忌廉狀時，加入雪凍忌廉高速攪拌，之後倒入士多啤梨粒人手攪勻。

4.將餡料唧入泡芙內，插入士多啤梨片，灑糖粉便完成。