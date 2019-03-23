InstaPump Fury Prototype 94　全球限售1,994對

其實25年的確是一個相當漫長嘅日子，一般人由幼稚園讀到大學畢業都只不過係20年，走過1/4個世紀，好多人和事都已經變遷，試問於職場上拼搏多年嘅你，今日仲會記得幼稚園同學嘅容貌嗎？相信同學喺餐廳坐正你隔籬都應該都唔會認得，但1994年面世的Reebok InstaPump Fury，推出至今25年，相信就算畀你只見鞋頭或者鞋底，都可以一眼認得出，尤其是最元祖的黃x黑x紅Citron配色更加係經典之中嘅經典，真係化咗灰都認得佢！



多年來，Reebok除了多次將經典Citron配色移植到旗下鞋款包括：Pump Fury Superlite、Pump Fury HLS、Furylite及Pump Fury Ultraknit之外，於2012年1月2日，Reebok亦曾經推出過全球限量2,012對的InstaPump Fury Citron配色，但當時復刻的只是1996年「無牙」版本，未夠原汁原味。直到2014年，鞋款誕生20周年，波鞋迷終於等到品牌首次復刻最元祖1994年「有牙」版本，當你以為5年前入手咗呢對復刻版已經叫圓夢？但原來Reebok仲收埋咗一對終極Prototype版本未出場。



是次推出全球限量1,994對（香港少於100對）的InstaPump Fury Prototype 94，整體外形及配色都與20周年復刻版極為相似，但當中一些細節上的改動就是參照當年波鞋設計師Steven Smith從未曝光的設計原型所打造，例如：充氣按鈕上Insta Pump字樣改為The Pump、前掌外底採用黃色設計、刪減鞋面Vector Logo、鞋舌及鞋踭拉環等等，比起25年前發售版本更為簡潔，而鞋頭標誌性紅色「兔牙」亦比1994年原版及2014年復刻版變得更為修長，加埋鞋墊上印有RAC字樣（Steven Smith所帶領的設計團隊Reebok Advanced Concepts）及鞋舌上「xxxx/1994」限量編號，立刻令呢對InstaPump Fury Prototype 94成為史上最具珍藏價值之版本。