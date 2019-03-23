無線吸塵機　歐韓日3強激鬥

香港人生活節奏急速，打掃屋企都講求快捷便利，想在家裏輕鬆清理塵埃、毛髮、碎屑等，無線吸塵機絕對是好幫手。今次找來3款旗艦型號，分別是歐洲代表Electrolux Pure F9、韓國LG全新CordZero A9及日本名牌Panasonic新一代MC-BJ980，除了測試三機吸力及靜音效能，有的能伸縮吸隙縫、有的可清除床鋪塵蟎，集多功能於一身。



Electrolux Pure F9 伸縮自如

吸塵不僅是家庭主婦工作，很多時家中男士都會幫手。針對不同人士，Pure F9引進仲縮把手設計，一按便能將機身高度由120cm靈活調節至最低84cm；另引進獨家滑移設計，令主機可於把手之間上下滑移，配以伸縮吸管有效清理縫隙灰塵。而鋰電池可使用長達60分鐘，集塵箱備有0.5公升大容量。



LG CordZero A9 靈活換電

針對一般無線吸塵機續航力偏弱， CordZero A9採用雙電池設計，跟機附有兩枚高容量鋰電池，每枚支援40分鐘續航力，當一枚電力耗盡時，用家只要輕輕一按即可取出電池更換，不用停晒手等充電。機身顏色備有鐵灰色及星空銀色任揀，同時附有10年摩打保養及2年全機保養，自然用得放心。



Panasonic MC-BJ980 輕巧日製

想打掃時更舒服，無線吸塵機便不能太重，日本製造的MC-BJ980重量只有2.6kg，就算是女士都能輕鬆操作，而且內置電池可連續使用65分鐘。為了能有效地吸塵，它植入獨家微塵感應器，以燈號顯示打掃位置的塵量，並自動調控吸力，連肉眼看不到的灰塵也無所遁形，同時達致慳電效果。



第一回合：鬥吸力寧靜

選購無線吸塵機，吸力是關鍵一環，標榜歐洲製造的Pure F9，雖然沒提供吸力數據，但備有高速、中速及低速三段吸力選擇。韓國CordZero A9則採用智能變頻摩打，配合多重旋風式氣旋技術，吸力達140W，備有一般使用、強效清潔及Turbo效能三段模式。日系代表MC-BJ980引進新摩打設計，將吸力提升至200W，設有自動、高效及長效三段吸力模式。



為了測試三機吸力，小記準備了棉花、麥皮、紅豆放於家居地板上，看看三機能否將大小「垃圾」吸走，同時量度吸塵時的噪音。以Pure F9試吸拆幼了的棉花時完全難不到它，但當棉花捲成一團時就開始吸得不順了，有機會頂在吸頭前方；吸麥皮及紅豆時都出相同情況，幸好來回拖動便能吸走。至於MC-BJ980無論是一絲絲還是一團的棉花都能成功吸走，但吸麥皮及紅豆時同樣會頂在吸頭前方，要來回拖動幾次才吸到。表現最佳的CordZero A9，輕鬆一推便可將棉花、麥皮或紅豆吸晒，吸力佔優，但其噪音卻是最大聲。



第二回合：鬥濾網潔淨

不少港人都有鼻敏感問題，吸塵機的過濾網能否隔絕微塵是關鍵。Pure F9採用5層過濾系統，包括第一層氣旋系統、第二層氣旋錐及格狀過濾網、第三層細密微塵濾網、第四層海棉過濾網及第五層HEPA12濾網，後者更獲得英國防敏協會認證；最吸引是5層過濾系統均可直接用水清洗。而韓國CordZero A9亦引進HEPA濾網，配以5道過濾程序，能有效過濾99.9%、細至2.5微米的懸浮粒子，而過濾網及金屬防塵裝置可輕易拆出用水清洗。至於日系MC-BJ980採用不銹鋼過濾網，過濾能力或許不及前兩者，但勝在更為耐用，但礙於機身較細，集塵量只有0.2公升。



第三回合：鬥特別功能

新一代吸塵機除了基本打掃地板之外，亦能清潔家居不同地方如窗簾、床鋪等，例如Pure F9能拆去前端吸頭變成手提模式，可拉出內嵌式軟管配以不同吸嘴，清理傢俬縫隙或櫃頂的灰塵。CordZero A9就附有震動寢具吸頭，能以每分鐘4,000次拍動速度，將塵蟎震出來吸走，而且吸頭沒有刷毛，不會損壞寢具或布料。還可加$1,000另購電動地拖吸頭，能透過「水量調節」按鈕控制出水量，將吸塵與拖地功能二合一。至於日系MC-BJ980特別引進微塵感應器，能偵測到細至20微米的塵埃，自動根據偵測到的灰塵量來調控吸力。



總結：LG吸力強 Panasonic夠輕巧

無線吸塵機的重量向來為人詬病，以Electrolux Pure F9為例便重達4.1kg，幸好其5層過濾系統及集塵量較大，就算打理過千呎的家居都不成問題。至於LG CordZero A9在吸力測試表現出眾，如家中有養寵物，客廳經常滿布狗毛、貓沙的話，它絕對能幫你打掃乾淨，還可配合各式吸嘴提升應用功能。而Panasonic MC-BJ980輕至2.6kg，卻可吸到65分鐘時間，雖然集塵量較細，但足夠港式小家庭使用。



