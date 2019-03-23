本日日本：名店監修！超吸晴電車便當

好多旅客對鐵道便當情有獨鍾，除了菜式多好味道之外，包裝更落足心機！經營京都市軌道交通的京福電氣鐵道，旗下的嵐山本線與北野線（合稱為嵐山線，簡稱嵐電）應該有唔少旅客搭過，該公司繼之前推出手工啤酒及純米吟釀酒後再獻新猷，今日起推出嵐電便當！



賣點之一是找來京都太秦便當專門店穗久彩負責監修菜單，該店一直備受藝人追捧，這次的便當內有京大嬸及山椒風味的炸物外，更有醃漬物名店京つけもの もり的兩款出品，加上還有以櫻為概念的道明寺麩及3個飯糰，味道豐富又滿足！不過更吸引係便當的包裝，特登搵嚟嵐電的Mopo611形電車的車款作飯盒圖案，鮮紫色的賣相真係Sharp到暈，鐵道迷絕對會一見鍾情！嵐電便當即日起逢周六、日及假期於嵐山站Hannari Hokkori Square內的らんでんや發售，每個盛惠1,280日圓。

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