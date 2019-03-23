極地跑手盧俊賢　分享揀跑鞋貼士

渣馬早前完結，但好多跑手還有好多海外賽事，還有好多Tempo Run（配速跑）同長課要練習，究竟我們點樣選擇適合的跑鞋呢？今日特別邀請香港首位取得超級馬拉松大滿貫的跑手盧俊賢（Steve）同大家分享揀選長課同Tempo Run跑鞋的貼士。



Steve指出一般選擇跑長課的跑鞋我們有3點要留意。「第一點是鞋底的緩震能力，因為一般跑一個Tempo Run可以涉及萬多至二萬步，幻想到每一步對雙腳的衝擊及所承受的修害，所以一般我們會留意鞋底的緩震效能。」



第二點就是跑鞋的穩定性，Steve建議大家選擇鬆緊度適中的跑鞋，因為鞋踭包得太緊或太鬆，會影響到每一步的發力及緩衝的效能。所以要留意鞋面的面層物料，既可以提升穩定性之餘，亦不會走失了向前行的能量。



第三點是跑鞋對雙腳的保護性，一般跑鞋會選擇輕身及薄的物料，令對鞋可以好輕，但賣點就會太過着重於鞋的重量。但如果走Tempo Run或長課，我們需要鞋有一定的保護能力，所以無論是腳踭或鞋頭，都會有相對堅硬或好承托的物料去做對鞋。



多個運動品牌都會推出專為長課同Tempo Run而設的跑鞋，Under Armour剛推出全新HOVR Infinite跑鞋就是其中之一。早前Steve跑渣馬時已開始試着，他覺得在保護性同反彈力方面做得不錯。「此鞋在Cushioning方面做得好好，有一個專利物料做鞋底，跑步時我覺得穩定性好夠，緩震能力都好強。此鞋做到最好的地方是設計取得平衡，一般的跑鞋着重在防震的情況下，就沒有了緩衝或沒有反助力，令到我們跑得更快。此鞋就取得到中庸的效果，既可以防震又可以令每一步有反彈力繼續去跑。」另外鞋頭位加了一層堅硬物料去保護腳趾，而鞋踭亦以較厚身物料做，提升跑步穩定性。鞋面採用網料製成，令對鞋更輕同包腳。