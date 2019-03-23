認識屯門文化　暢玩7大免費工作坊

成日問人屯門是不是有牛？何不親自認識一下這個地方？事實上，屯門據擁有豐富的歷史意義及價值，據中國歷史文獻記載，「屯門」這個名字甚至比「香港」一詞更早於地圖上出現。適逢今個周日，在西九文化區藝術公園將舉行大型文化活動《打開屯門@西九》，場內將會以設有「鄉郊文化」、「『屯』結社區」及「創藝天地」三大主題區，同時亦邀請了多個與屯門相關人士及團體為大家呈獻精彩節目。



其中重點推介項目包括由「屯門墟」與仁愛堂社區中心合作打造的特色市集；供大眾於大型畫布上一起創作的互動即興塗鴉空間，屆時藍地的塗鴉藝術家4Get更會即場指導大家。另外，大小朋友亦可以在「百好繪本圖書區」中齊齊閱讀兒童讀物，享受親子時光，而結合玩樂與環保元素的屯門車胎玩保園，則會利用回收舊車胎塑造一個玩味十足的遊樂場，讓小朋友放電的同時，學習可持續發展文化。值得一提，活動當日更會舉行7大免費互動工作坊，包括蝠鼠紮作、親子舞龍醒獅體驗、塗鴉布袋、藍染體驗、書法等，有興趣的朋友記得預先登記，詳情可以留意Facebook的活動專頁。



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