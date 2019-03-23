【決性11點】中女絲襪谷：弊家伙　偷影咗

「喂～我出trip期間有無咩大新聞？」Joe君

「你講香港定公司先？」艾美美

「咩都好啦」Joe君



「出軌囉~」肥比

「邊個出軌？」Joe君

「港鐵呀~測試出問題，炒車！」肥比

「哦....」Joe君



「偷拍囉~係韓國嗰邊呀，連環爆大鑊，好多男藝人搞到要退出呀」阿田

「呢單精彩喎~」Joe君

「仲有呀~最近嗰邊啲酒店爆咗好多房畀人裝針孔機，直播收錢睇晒呀~陰功」艾美美



「咁PK嘅？」Joe君

「你話啲Oppa定酒店偷拍呀？」肥比

「兩樣都係啦，唉~你哋啲無知少女、C9仲成日話啲韓仔幾正，又暖男又盛，嗱~咪又係賤男」Joe君

「咁做得呢行，靚仔好自然就食女架啦，有幾奇啫」艾美美

「咁又係呀，生得咁靚仔，唔食女對唔住自己細佬」阿田

「關細佬咩事？」肥比

「你有無咁豬呀？你估真細佬咩，講男仔個J呀」Joe君

「哦~哈哈哈」肥比



「都唔明點解啲男人搞嘢都仲要偷拍，仲賤到傳畀人睇，呢啲真係PK」艾美美

「話時話，你估公司呢~會唔會有人偷拍我哋呢？」阿田

「啋，影你邊忽啫？」Joe君

「邊知啫，癮嚟啫，無得解架，肥比呀~小心啲至真，成日着短裙。」阿田

「我有着打底褲架！美美你要小心唔好成日烏低身呀~」肥比



「下？我日日樽領咁濟，有咩好影？Joe君要小心至好」艾美美

「我？有咩好小心？」Joe君

「你同森美出trip,小心佢夜晚迷你再影你祼照呀~」艾美美

「森美有無咁重口味呀？」阿田

「佢影我？我先下手為強，影底佢同個客開會偷偷打機啲罪證，拎番嚟畀佢大佬睇呀~」Joe君

「原來你先係偷拍狂！」阿田

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