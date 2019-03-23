【決性11點】中女絲襪谷：弊家伙 偷影咗
2019年03月23日 22:30
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【決性11點】中女絲襪谷：弊家伙 偷影咗 (設計圖片)
「喂～我出trip期間有無咩大新聞？」Joe君
「你講香港定公司先？」艾美美
「咩都好啦」Joe君
「出軌囉~」肥比
「邊個出軌？」Joe君
「港鐵呀~測試出問題，炒車！」肥比
「哦....」Joe君
「偷拍囉~係韓國嗰邊呀，連環爆大鑊，好多男藝人搞到要退出呀」阿田
「呢單精彩喎~」Joe君
「仲有呀~最近嗰邊啲酒店爆咗好多房畀人裝針孔機，直播收錢睇晒呀~陰功」艾美美
「咁PK嘅？」Joe君
「你話啲Oppa定酒店偷拍呀？」肥比
「兩樣都係啦，唉~你哋啲無知少女、C9仲成日話啲韓仔幾正，又暖男又盛，嗱~咪又係賤男」Joe君
「咁做得呢行，靚仔好自然就食女架啦，有幾奇啫」艾美美
「咁又係呀，生得咁靚仔，唔食女對唔住自己細佬」阿田
「關細佬咩事？」肥比
「你有無咁豬呀？你估真細佬咩，講男仔個J呀」Joe君
「哦~哈哈哈」肥比
「都唔明點解啲男人搞嘢都仲要偷拍，仲賤到傳畀人睇，呢啲真係PK」艾美美
「話時話，你估公司呢~會唔會有人偷拍我哋呢？」阿田
「啋，影你邊忽啫？」Joe君
「邊知啫，癮嚟啫，無得解架，肥比呀~小心啲至真，成日着短裙。」阿田
「我有着打底褲架！美美你要小心唔好成日烏低身呀~」肥比
「下？我日日樽領咁濟，有咩好影？Joe君要小心至好」艾美美
「我？有咩好小心？」Joe君
「你同森美出trip,小心佢夜晚迷你再影你祼照呀~」艾美美
「森美有無咁重口味呀？」阿田
「佢影我？我先下手為強，影底佢同個客開會偷偷打機啲罪證，拎番嚟畀佢大佬睇呀~」Joe君
「原來你先係偷拍狂！」阿田
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