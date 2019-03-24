【天使占卜】尋找你的壓力源頭　消滅它！

你有壓力，我有壓力，過往曾有調查指出，香港的壓力指數更在全球排行首五名。

生活充斥着大大小小的挑戰，你有壓力嗎？今次請來Angel Circle心靈工作室塔羅占卜師Carlie，透過天使卡占卜，看看你最近被哪方面的壓力所困，因而心煩不安。想平復情緒的話，又有何解決方法？





【占卜開始】

請收斂心神，先從5張天使卡中，按直覺選擇1張，然後對照下面的天使卡和答案。

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【答案】

Card A：Decide決定

你的壓力來自工作或日常的責任。工作上的不順心，可能源自別人、來自環境，你被很多不由自主的事情包圍着，到頭來難為了自己。這時候，果斷的思考，將工作重新排序，捨棄一些不必要的，或下定決心將你心中的想法說出來，想做的事付諸行動，從實際行動着手減輕問題，也能從工作壓力中釋放自己。



Card B：Best Friends朋友

朋友同儕和家人是你近來的壓力源頭。別人的忠告也許要聆聽，但對別人的眼光和說話太上心，卻會令自己失去分寸。多點在乎自己的想法吧，就算你所想所做的不合乎其他人的期望，但只要清楚自己的想法，就已經足夠。記得我們是要為自己而活啊！



Card C：Exercise鍛煉

你面前也許有一個考驗要面對，可能是求職，是考試、比賽、爭取晉升，也可能是一場公開演講或表演，或者是一個求婚計劃，甚至是你訂下的一個奮鬥目標。一方面你不乏成功的信心，但同時也擔心結果是否如意。壓力本是達到目標的動力，與其減壓，倒不如就利用壓力，好好裝備自己，迎向面前這次挑戰。結果無論是否完滿和成功，起碼先贏了自己。



Card D：Water如水

壓力來自於你的感情生活。對單身者來說，須知道愛情的來臨總需要一點緣分，既然我們期望過、努力過，仍未有着落，那就先如水一樣，順其自然吧！有伴侶者也可以學習水一樣的溫柔，放下對對方的擔心、不滿和疑慮，面對感情，過於用力只會增添彼此的壓力，無補於事。



Card E：Simplicity簡約

你近來在金錢和物質方面感到壓力。開支增多了，但收入卻沒有增長，總是渴望擁有一些東西，但不妨想一想，若然擁有不到，真的有很大影響嗎？慣於花費於某些東西上，若然消費少一點又如何？節約是可培養的習慣，醒覺到有些東西原來不大重要，買少一些也沒所謂，那麼你的財政壓力就能減少了。