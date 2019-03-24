老友狗狗：養狗圓小孩夢 家長注意4大要點

面對小孩日日夜夜「我想養狗！我想養狗！」的進擊，很多家長都會心軟就範，事實上，我們也注意到愈來愈多家庭前來領養是為了滿足孩子。成長過程中，有狗作伴固然充滿樂趣，很多家長也希望透過照顧狗狗，可以培養孩子的責任感與愛心，但首先是家長必須做好榜樣，以身作則當個負責任的好主人，第一步往往就是由養狗這個決定開始，建議家長謹慎考慮以下4點。



1.養狗必須是家長的決定

狗狗是生命，不是孩子考試100分的獎品、不是聖誕禮物，也不是家長無暇陪伴的替代品。孩子通常三分鐘熱度，心智也未成熟，根本不會真正明白何謂尊重生命，更遑論是終身承諾。所以養狗必須是家長自己的決定，所需要投放的時間、心力、金錢與知識，其實與照顧一個3歳幼童無異。如果現時家庭生活已相當忙碌，家長必須認真考量是否仍有足夠時間與人手，照顧多一位毛孩。



2.不能由孩子選擇狗狗

很多家長都會讓孩子去選，最誇張的是曾有媽媽讓僅得3歳的兒子來決定領養哪隻狗狗。幾乎所有小孩都會愛上他們第一隻接觸、或第一隻走過來舔臉討摸的狗狗，或者是最毛茸茸的那隻幼犬，但孩子喜歡不一定就是正確的選擇。我們有責任保護狗狗免被再度遺棄，所以有時需要拒絕領養申請，或要求家長另選狗狗，卻往往會遭家長責怪我們令孩子失望痛哭，大吵大鬧強迫我們滿足孩子要求，甚至威脅要去購買幼犬。試問這又是在灌輸怎樣的價值觀？

孩子的喜好可以參考，但家長應該理智地主導整個過程，仔細考慮狗狗的性格、體形、行為背景與健康狀況，衡量是否與家庭環境、生活風格與經驗相符，這樣才能成為孩子的榜樣。而且經驗告訴我，孩子通常是善忘的，只要狗狗一回家就已經歡天喜地了，誰還記得當初誓神劈願、非要不可的那隻狗？



3.孩子只能當助手

雖說想要培養孩子的責任感，但孩子自己也要父母照顧，所以總不能交由他們全權負責照顧另一頭生命。孩子可以當父母的助手，但不應由他們作主話事。讓孩子幫忙餵食、收拾、清潔、與狗狗玩小遊戲當然可以，但準備食物、身體護理、教導訓練、外出等則必然是家長的責任。如果孩子尚小，家長更必須從旁看管童狗間的所有互動，訓練狗狗之餘，也要教導孩子如何溫柔善待狗狗。



4.以領養培養孩子愛心

要培養愛心，有甚麼比鼓勵孩子領養更好？讓他們了解世界上有很多不幸的動物等待救援，他們的愛心可以幫助這些動物重拾健康快樂；而且狗狗不是商品，不該以金錢衡量換取。以領養代替購買，正是停止動物貿易、杜絕更多狗狗遭無良狗販利用的重要一步。處理領養個案多年，其中最深刻的例子是曾有家長要求就讀小學的女兒撰寫計劃書，領養前先搜集資料了解狗狗的起居需要、訓練要點、甚至是移民的安排，然後他們共同選擇了一頭十多歳老狗，明白牠的平穩性格與低運動量更適合整個家庭。數年後，狗狗不幸過世，女兒雖然傷心卻也很快恢復，並再次領養，因為她早就了解到領養拯救生命的真正意義。我想，這就是最佳的生命教育了，為這樣的父母鼓掌。





莫家瑩

認證專業訓犬師 CPDT-KA®

HKDR 救狗之家教育及犬隻訓練經理

