扭蛋美術館　人人都是收藏家

藝術收藏，看似是高不可攀的身份，其實在孩童時代，我們都會與朋友圍在扭蛋機前，以僅有的零用錢扭出心頭好，遇上喜歡的又會想儲齊整個Collection，早就是一位收藏家。雖然在成長階段，我們或許遺失了這些「藏品」，但當中建立的品味喜好和美學標準，足以影響我們一生。



位於深水埗的foreforehead即將成立「扭蛋美術館」，邀請包括黃炳、Lousy、文樂幾香、Castor幻狐舍、Furze Chan、Leeeeeetoy、不云力牛勿元和BuzyJason等藝術家，嘗試為「扭蛋」重新定義，創作一系列人人都扭得的藝術品，以動畫藝術家黃炳為例，他將一件藝術品分拆成100份，再放進扭蛋當中，因此每件既是獨立的作品，但同時又是另一件作品的一部分，而插畫家Furze Chan所繪畫的Hong Kong Birds，則將一些香港常見雀鳥變成襟章，而蛋紙亦是一幅鳥鑑圖卷，店主Daisy解釋，希望透過平易近人的方式和價格，鼓勵更多人購買藝術家作品，她說：「扭蛋是我們從小到大的玩意，好玩之餘，又充滿期待和收藏的感覺。」



扭蛋美術館

日期：3月27日至5月13日

地點：foreforehead深水埗基隆街132B閣樓