Q版車厘子餅乾　小朋友都整到

有時間整餅乾，大部分都講究食材和味道，但對小朋友來說，靚靚又可愛的造型才是最吸引的地方。IG@tastemadeindonesia就教大家整可愛車厘子造型餅乾。麵糰搓好先放在雪櫃冷藏1小時，壓平後利用模具印出車厘子造型，怕粗心大意整爛，可利用鉸剪和刀，將多餘的麵糰剪走，再用刀剷起放入焗盤。



完成後唧上紅、綠的忌廉，為餅乾添加立體感。最後加點白色忌廉打造成反光效果，感覺更逼真。整個做法簡單無難度，連小朋友都可試試呢！

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餅乾材料：

牛油 125克

糖 75克

蛋 1隻

麵粉 250克



忌廉材料：

糖 500克

忌廉 100克

蛋 6隻

紅色食用色素 少許

綠色食用色素 少許



做法：

1.牛油和糖攪拌，加入雞蛋再拌勻，分批倒入麵粉攪拌成麵糰，放雪櫃冷藏1小時。

2.麵糰壓平，利用模具印出車厘子造型，以攝氏180度焗15至20分鐘。

3.將忌廉材料的糖、蛋和忌廉攪勻，取4成加紅色食用色素拌勻，取4成加綠色食用色素拌勻。

4.在餅乾上唧上紅、綠、白色作裝飾。