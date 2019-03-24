三界五行：手機都同風水有關？

「風水」之所以叫風水，因為世界上變化最大的，就是風與水。西伯利亞吹來的寒風，可以令一些地區，一夜之間氣溫急降攝氏二、三十度，龍捲風、颱風所帶來的災難，也是無法計算。為萬物帶來生機的春風，在炎夏為人類帶來舒適的涼風，是無可代替的上天恩賜。江河湖海，水的流動，沒有一分一秒的停息；而且，這些水不停向上蒸發，又會以雨、雪、露、霜、霧的形式，落到大地，周而復始，循環不息。



風水輪流轉，變幻是永恒。世上萬物都離不開這個道理。用手機作例子，大家更容易明白。手機在短短三十幾年間，變化實在太大。從水壺般體積的「大哥大」流動電話，演變為小巧的手提電話，再演變成智能手機，現在又向5G演進。小小一部手機，逐漸取代固網電話、傳真機、電報機、電視機、錄音機、投影機、唱機、相機、攝錄機等；可以用來社交、授課、理財、投資、購物、文書等；更可以因為手機而掀起一場貿易戰爭──這場沒有硝煙的戰爭，所牽涉的經濟數字，並不比世界大戰小。



方向宇很負責任的告訴你，手機也有風水，這不是迷信，也不是危言聳聽。既然相信人類居住環境，由於坐向、裝修、擺設與使用者的出生數據有微妙關係，可以影響到健康、學業、事業、財富、婚姻、家庭……就應該相信手機有風水。俗語說，風水佬呃你十年八年，但手機對人類的影響，只需要十天八天，甚至十秒八秒，也可影響一生。（待續）



方向宇