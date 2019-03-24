【Food Stop】點留住櫻花？食佢落肚囉！

由九州到關東，陸陸續續櫻花都開了，大家準備好去日本賞櫻未呢？人人都知道我美食婷最鍾意日本，當然已經整裝待發隨時可以出發！不過今年除了賞櫻之外，美食婷我更打算學日本人自製櫻花漬，將稍縱即逝的櫻花好好保存細賞之餘，聽講櫻花更有止咳平喘及護膚功效，果然內外兼備。而醃漬櫻花的做法其實唔難，今日就等我同大家分享一下。



以前未有雪櫃又想延長食物的保鮮期，日本人會用大量鹽和醋醃漬食物，櫻花漬就是用這種方法製作。賞櫻季節漫天遍地都是櫻花，如果在地上拾到含苞待放的櫻花，不妨先沖洗乾淨再曬到半乾，之後放入容器蓋上粗鹽，兩三日之後將櫻花滲出來的水分倒掉，加梅子醋或米醋浸泡多3、4日，接着把櫻花漬放在陰涼處晾乾，再撒上食鹽放入密封瓶內便完成，比醃製其他食物方便得多。



而經過鹽漬的櫻花不但保留了淡淡的粉紅色，同時又散發着淡淡花香，既適合做甜點和櫻餅，或者直接泡茶一樣清香芳醇，沖水時花瓣更會慢慢打開，就像在眼前開花一樣，意境醉人。