瑞士萊茵河　流水變奏曲

世界聞名的萊茵河（Rhine River）起源自瑞士，沿河流域向來是旅遊熱點。很多人比喻水的形態多變如女性，萊茵河這位「大美人」在瑞士北部也盡顯多面本色，有柔情亦有激動澎湃，甚至色彩斑斕，故此以河水作遊玩主題，從水路出發去感受其優美，定能盡興而歸。



寫意船河 航程任揀

歐洲長河萊茵河起源自瑞士格勞賓登州（Graubünden）山區。離開阿爾卑斯山的高山集水區，瑞士的萊茵河部分先向北流入博登湖（Bodensee），然後轉西走成為高萊茵（Hochrhein）的河段。高萊茵連接博登湖的下湖（Untersee)，直至河道的瀑布斷層，風光如畫，自古以來也是遊人追捧的旅遊目的地。乘坐Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein AG公司的河船是欣賞河道最舒服的方法，河船主要在每年春、夏、秋三季運行，我便趁臨近尾聲乘了一趟（今年觀光船營業至10月28日，想搭的話則要等到明年3月了）。船程可長可短，從幾分鐘到接近5小時不等，最長50公里行程從高萊茵靠近博登湖湖口的名城康士坦茲（Konstanz），直去到萊茵河瀑布之前的沙夫豪森（Schaffhausen），遊人隨時可按喜好於特定碼頭落船遊覽，再以同票等候另一班次上船，非常方便，持歐洲火車證或瑞士交通證更有票價優惠。(票價：船程有全線、下湖及高萊茵等多種，期間亦有多站可以落船。沙夫豪森至萊茵河畔施泰因環遊票價約CHF30，約HK$236，約兩小時，持歐洲火車證半價，持瑞士交通證者則費用全免。)



筆者選擇了沙夫豪森前往萊茵河畔施泰因（Stein am Rhein）的一段，中間停留德、瑞邊境的古羅馬渡口迪森霍芬（Diessenhofen）喝下午茶，晴朗藍天下細訪昔日兩國關卡，和見證700多年歷史風雲的古木橋，優哉游哉深度體驗名河美態，旅遊味道絕非匆匆到此一遊能夠比擬。順道一提，遊船均設有餐廳，當中河鮮鱒魚配三文魚菜式售價CHF19.5（約HK$154），味道值得推介呢。



萊茵河遊船

地址：Freier Pl. 8, 8200 Schaffhausen（沙夫豪森碼頭）

交通：從蘇黎世出發，每小時有三班直達沙夫豪森的火車班次，車程最快為38分鐘。

網址：www.urh.ch/en

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