【我要生豬B】山楂肉桂紅糖湯　行瘀通絡

宮寒，顧名思義，就是子宮寒冷，是一個令女性較難懷孕的原因。很多原因都會導致子宮寒冷，而典型徵狀主要有肥胖（多數屬寒性體質人士，經常氣短乏力、失眠多夢、月經過少等徵狀），以及月經異常（如前小腹有墜脹感覺，月經時出現白帶增多、兩乳脹痛等現象）。



繼早前兩個備孕食療（鹿角枸杞雞及種玉酒）後，康和樂註冊中醫師周玄今次分享一個暖宮散寒的備孕食療──山楂肉桂紅糖湯。此食療具理氣化痰，行瘀通絡的功效，適合體形略胖，經血色澤偏深，有血塊的女性。月經期間，不妨每天來一碗山楂肉桂紅糖湯。由於每人體質各異，食療最好在註冊中醫師的指導下才食用。



【備孕食療：山楂肉桂紅糖湯】

適合對象：體形略胖，經血色澤偏深，有血塊。

功效：此食療可起理氣化痰，行瘀通絡的功效。對於形體肥胖，經行延後不暢，量少或多，色紫黑，夾有血塊，甚或閉經，帶下量多，質粘稠，頭暈心悸，胸悶脹滿，納呆泛惡，舌紫暗，苔白膩，脈滑者適用此方。



材料：

山楂肉 10克

肉桂 6克

紅糖 30克



做法：

1.將山楂肉、肉桂放入鍋中，加入適量水。

2.煮沸後，加入紅糖即成。每次分2次飲用。