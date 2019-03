順Phone快遞：全屏加升降鏡！Galaxy A90型過S10？

Samsung早前才推出Galaxy S10系列,事隔約一個月,又有新機登場。官方宣布於4月10日舉行發布會「A Galaxy Event」,外界估計將會發布A系列的新機,包括Galaxy A20、A40以及A90,而A90就屬系列中頂級型號,傳聞亦指A90會採用全屏幕設計而非S10系列的「打窿」設計,更會引入升降式鏡頭。而呢個傳聞亦得以引證,皆因印尼Samsung的英文版網頁竟然在Galaxy A系列說明Infinity screen特點的頁面上,寫上「Notchless Infinity screen only available on Galaxy A90」,雖然隨後官方已經將網頁內容移除,但亦代表A90將不會用上「瀏海」、「水滴」或「打窿」屏幕,加上升降鏡頭,新鮮感十足,的確令人對呢部中階機有期待。



