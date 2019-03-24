順Phone快遞：全屏加升降鏡！Galaxy A90型過S10？

Samsung早前才推出Galaxy S10系列，事隔約一個月，又有新機登場。官方宣布於4月10日舉行發布會「A Galaxy Event」，外界估計將會發布A系列的新機，包括Galaxy A20、A40以及A90，而A90就屬系列中頂級型號，傳聞亦指A90會採用全屏幕設計而非S10系列的「打窿」設計，更會引入升降式鏡頭。而呢個傳聞亦得以引證，皆因印尼Samsung的英文版網頁竟然在Galaxy A系列說明Infinity screen特點的頁面上，寫上「Notchless Infinity screen only available on Galaxy A90」，雖然隨後官方已經將網頁內容移除，但亦代表A90將不會用上「瀏海」、「水滴」或「打窿」屏幕，加上升降鏡頭，新鮮感十足，的確令人對呢部中階機有期待。



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