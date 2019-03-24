A.P.C. Kid Cudi聯名系列　「INTERACTION#1」開催

由設計師Jean Toutitou於1987年創立的法國時尚品牌A.P.C，多年來設計都貫徹簡約主義，着重嚴謹的生產工序及上乘品質，並不時於季度單品設計滲入藝術及音樂元素，將時尚潮流與生活態度結合。除了與潮流單位包括：Nike、Carhartt及Eastpak聯名之外，過往A.P.C.都試過與時尚名人Kanye West攜手合作打造話題之作，而且唔止一次（前後合作過兩季）。



是次品牌就邀請美國Hip Hop歌手Kid Cudi於今個春季合作，成為「INTERACTION#1」系列首個登場人物。Jean Toutitou就從Kid Cudi個人形象及其歌曲中擷取靈感創作，所以系列中你會見到平時A.P.C.不會出現的紅色Biker Jacket及紅色Sneakers，另加入人手潑墨細節的Tee及Jeans亦為系列注入活力及歡樂感覺，與強調享受生活的品牌精神同出一徹。