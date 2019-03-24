大玩特玩！4月兒童大晒

在集結了兒童節和復活節的4月，孩子就是主角！為了慶祝兒童專屬節日，D‧PARK愉景新城特意舉辦白紙親子動物園市集，展示多類型以親子為主題的產品，包括手製小朋友頭飾、自製兒童親子繪本、布藝、皮革製品、自家設計親子服飾等，父母們可以盡情為孩子選購。Shopping過後，小朋友可到動物園打卡區拍照留念，或參加親子手作活動，在導師指導下，設計出獨一無二的卡通帽子，得意到極。



另外，在4月的指定日子，商場會舉辨Easter兒童節「專享」體驗旅程，給孩子們獨特的玩樂體驗，如在鏟泥車駕駛旅程中，小朋友就可在波波池模擬實境下，一嘗緊張刺激的玩具鏟泥車駕駛體驗，鬥智鬥力考反應，並在過程中訓練手腳協調能力。而在復活蛋彩繪工作坊，小朋友可發揮無限創意和想像力，為自己的復活蛋添上繽紛色彩，體驗藝術創作的樂趣。其他體驗包括STEAM機械人工作坊、免費小農夫快樂體驗及D‧PARK x Kidsfit幼兒課程，無論是哪種個性的孩子，也必定找到適合的活動。



白紙市集──親子動物園

日期：4月5至7日、19至22日

時間：12:00nn-7:30pm

地點：荃灣D‧PARK愉景新城L1中庭