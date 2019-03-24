防水防撞Gadgets　落雨也不怕

近期經常落雨，防水Gadgets又係時候出動！品牌XPower剛推出外置充電器PB6P以及藍牙喇叭EPBS，分別支援IP65以及IPX8防水標準，而且更加齊齊加入防撞設計，拎去戶外用就啱晒喇！



內置6,700mAh電量的PB6P設計修長，外殼以橡膠物料包覆，令產品支援IP67防水防塵標準以及防撞；加上附送爬山扣，方便用家戶外使用。機頂設有一個5V/2.1A USB輸出以及5V/1A microUSB輸入插口，並有防水蓋保護。此外，頂部設有LED燈，長按電源鍵約2秒即可開關，而且燈光亮度極高，足以充當電筒之用。



EPBS外形似足一個迷你車輪，機身外圍同樣以橡膠包圍，防水級別更提高至IPX8。機面設有四色環狀LED燈，提供呼吸燈及跟隨節拍兩個燈光模式。另外，機背設有螺絲孔，並附送真空吸盤及單車支架，加上附設的爬山扣，任何環境播歌都冇問題。至於規格，支援藍牙4.2技術，並內置50mm單元，而1,500mAh電池足以播放12小時音樂，另支援Aux-In以及咪高峰免提。