【決性11點】分手快樂

歌都有得唱：分手快樂，祝你快樂，你可以找到更好的……不過唔係個個人都咁樂觀，可以輕鬆面對失戀，甚至會因此走入死胡同，讓自己無法走出失戀的陰霾，你又是否能夠坦然面對失戀呢？



Q：看電影時看到男主角移情別戀，拋棄對他來說不算好的舊愛，選擇新戀情，你當下第一個反應是……



A.編劇爛透

B.理所當然

C.負心賤男



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答案分析



A：死纏爛打

你認為拍拖就是要以結婚為前提，一旦你付出感情就不容易收回，若對方提出分手或背叛你，你多數不會輕易接受，死纏爛打要求復合，若你覺得身心與金錢都被騙，甚至可能會作出激烈行為，務求和對方同歸于盡。



B：認命分手

樂天知命的你，凡事都會往正面方向諗，你認為感情不能勉強，一切都是緣分，當緣盡了，分手也是一個放過自己的最好選擇，就算心中不捨，你也會放手讓他離開，祝對方幸福，然後再去尋找下一個值得你愛的人。



C：一蹶不振

愛鑽牛角尖的你，很容易會為一些小事而悶悶不樂，若你覺得自己被欺騙，更可能會因這件事而無法釋懷。在愛情路上你也是如此死心眼，一旦愛上便全情投入，若對方提出分手，對你來說就像世界末日，你更會因此而意志消沉，一蹶不振。