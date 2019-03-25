香港估估吓：邊個係香港最早嘅公園？

小時候住港島區，每逢假日總會聽到長輩說到「兵頭花園」行下，細個讀得書少，以為是「冰頭」花園，雖然名字難以理解，但有得去玩，理得你叫「乜頭」。直至某次學校旅行去香港動植物公園，才知「冰頭」原來有另一個名字。



作為本港最早建立的公園，香港動植物公園至今已經有155年歷史。興建公園的構想早在1848年時已經提出，可惜因政府財困，故直至1860年才展開工程，由於公園原址曾為總督官邸，而當時總督同時是三軍司令（俗稱兵頭），「兵頭花園」之名便因此而來。公園於1864年局部開放，1871年全面落成。由於早期以植物為主，故名為植物公園，直至1975年因飼養的動物數目愈來愈多，才改名為「香港動植物公園」。



本港被日軍佔領期間，公園曾被易名為「大正公園」，其後更曾被封閉以修建香港神社，而放置於公園內、用作紀念卸任港督堅尼地的銅像，更慘被送至日本熔掉，用作軍備原料。而現時豎立於公園內的英王佐治六世銅像，則是1958年時，為慶祝香港開埠百周年而建，並安放於原本堅尼地銅像的位置。值得留意的是，雖然百多年來公園進行過多次的重建，但開園初期被稱為「水景」的噴水池一直保留在原有位置，只是換上不同的面貌，可以說是銅像以外公園的另一個地標。