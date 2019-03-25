貼心旅人：2019紫藤花　簡易攻略

日本初春，先梅後櫻，粉紅璀璨，大家可有趕上賞花？錯過了嗎，OK沒相干，因為緊接的4月，日本便是紫藤花開的天下，能漫步於萬千紫藍的紫藤花隧道下，夢幻感半點不遜櫻花。今次就率先教大家怎樣Smart點制訂賞紫藤花行程，給大家省錢省時間。



最佳賞花地：足利花卉公園

足利花卉公園是被美國CNN選為世界10大夢幻景點之一。在每年4至5月間，園內有超過350株紫藤花都會齊齊綻放，其中一株大藤樹齡更超過150歲，它們都高高長在花架上，垂下上萬紫藤花串，形成一條夢幻的紫藤花隧道，紫藤花四色包括淡紅、紫、白、黃都會輪流依次綻放。晚上園內更會點燈，你可感受紫藤花日夜不同的絢爛斑斕。



足利花卉公園

地址：329-4216日本櫪木縣足利市迫間町607

花期：2019年4月13日-5月19日

時間：7:00am-6:00pm（ 點燈～9:00pm）

入場費：成人900-1,800日圓（約HK$64-128） /兒童 500～900日圓 （約HK$36-64） （票價按日期而定）

網址：https://www.ashikaga.co.jp/fujinohana_special2019/ch/

交通：JR「足利花卉公園站」步行約 3 分鐘。如果在星期六、日及公眾假期，可從淺草、北千住等出發，直接從東武伊勢崎線「足利市站」乘搭接駁巴士，車程約30分鐘。



最便利賞花：龜戶天神社

如不想走太遠，在東京也有「東京第一賞藤勝地」的龜戶天神社，它每年4月下旬的舉辦紫藤祭，都有100株以上紫藤花盛開。紫藤棚架有一處心字池，紫藤花能倒映於如鏡池面，是它獨有風景，而且免費入場。紫藤祭還有100家以上的小攤位，氣氛活潑熱鬧，別有一番賞花風情。



龜戶天神社

地址：136-0071東京都江東区亀戶3丁目6番1号

花期：4月21日 - 5月6日

時間：6:00am-5:00pm

入場費：免費

網址：http://kameidotenjin.or.jp/

交通：乘JR / 東武到「龜戶站」北口出。或乘JR / 東京METRO於「錦糸町站」北口步行 15 分鐘。



最佳利用： JR東京廣域周遊券

如想以更便宜方式，去多幾處地方看紫藤花，就一定要介照你用「JR東京廣域周遊券」，這張外國旅客專用的周遊券只售10,000日圓（約HK$710），就可3天內不限次數乘坐免費區域內的新幹線、特快列車等普通車廂的指定座席。其重點是你可用它，分別去到3個紫藤花景點，它括位於櫪木縣的「足利花卉公園」、東京都內的「龜戶天神社」、以及在群馬縣的「藤之咲丘公園.藤之館」，3天內看盡不同姿采的紫藤花。有關此券之售票地點及其相關資訊，可參閱其網址。



JR東京廣域周遊券

售價：成人10,000日圓（6歲～11歲兒童5,000日圓）

網址：https://www.jreast.co.jp/tc/tokyowidepass/



最佳入場時間：傍晚5時半

在紫藤花花季，於賞花熱點例必人山人海，尤其是「足利花卉公園」的入場票價，它會按開花情況浮動，簡單說就是愈多花、票愈貴，人也愈多愈擠……如不想賞花變成噩夢，建議你在最多花日子，選擇在5:30pm後入場，因為每人可即減300日圓（約HK$21）入場費，而且還能趕及看到最後的白天紫藤花風景，直至燈光裝飾亮起，你自可一次過看到白天和夜晚不同的紫藤花風情。不過要小心留意，JR夜晚時段班次較疏落，更勿錯過尾班車時間。



最密省錢法：登記當會員

如不想太晚去「足利花卉公園」，還有一個不多人知的省錢方法，就是在它的日文版官網免費登記做會員，利用會員專享，日場可節省100円（約HK$7）入場費，夜場更可以節省200円（約HK$14）入場費，購買紀念品也有九折。如怕不懂日文，只須利用Google翻譯便行，登入後便可按「割引券」了解相關優惠。不過購買入場券，記得要出示列印本或電子版本「割引券」才可享優惠啊。

網址：https://www.ashikaga.co.jp