三界五行：成也手機　敗也手機

如果在30幾年前，有人說，手機會令人變成全世界最富有的華人，肯定沒有人相信。但事實上，去年福布斯公布的全球華人富豪榜，排第一的馬雲、排第二的馬化騰，就是靠手機作為生財的平台而致富。到這時候，美國智囊級人物才恍然大悟，未來世界，得手機者得天下，於是，一個中國的手機品牌，就掀起了軒然風波！



同一個型號的手機，落在不同人手中，會有不同的結果。落在成功人士手中，手機是工具，說得通俗一些，就是「生財工具」。落在不停玩手機的人手中，手機就是玩具。真的是勤有功，戲無益。不過，凡事都有例外，有個別「打機神童」可能成為電子遊戲的設計師，甚至被羅致成為技術專家。當然，無論失敗或成功，多多少少都與命運有關，所謂時也、命也、運也，這就是風水的奧妙。然而，過分沉迷，並非好事，世衞已把玩手機成癮而失控，列為精神病的一種。西方有教育專家更警告，想毀滅孩子的一生很簡單，給他一部手機，並無加以任何約束。



健康第一，手機使用不當，對健康影響極大，成為「低頭族」而患上頸椎炎、肩周炎、手肘炎、手指炎，已是「小兒科」，更嚴重的是失明，甚至腦梗、心臟病而猝死。因玩手機而直接或間接導致交通事故，重傷或死亡的悲劇，每天都在全世界不同的地方上演。



水能載舟，也能覆舟，手機風水的水，就是一個很好例子。



方向宇