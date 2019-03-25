新加坡直擊！　Samsung QLED 8K TV影像超細緻

如你打算近期換電視，正研究哪部4K TV畫質最靚、尺寸最齊之際，不好意思，8K TV潮流已經逼近，韓系電視大廠Samsung就在3月25日於新加坡舉行的Samsung Forum 2019上，展出其最新QLED 8K TV Q900R系列，小記直擊新加坡親身試睇其8K超高畫質，不單屏幕達超細緻的8K解像度，更內置量子人工智能（AI）處理器，配合Quantum HDR10+技術，在畫面銳利度及色彩層次感上都達致業界頂尖。同場還展出最新4K TV系列、由Micro LED組成的屏幕牆，一次過將睇電視享受推至另一層次。



為配合不同大細的客廳，Q900R備有98吋、82吋、75吋、65吋，全部採用8K解像度屏幕，超過3,300萬像素(7,680×4,320)，細緻度是4K的4倍、Full HD的16倍，令畫面輪廓更銳利，前後景深的層次感亦更分明，加上4,000 nit峰值亮度，令影像更亮麗清晰，在日光照射環境下睇電視，色彩都不會淡化。同時為了處理8K視訊的超高資訊量，內置最新的量子人工智能處理器Quantum AI Processor 8K，就算播放超細緻的8K動態畫面，都同樣流暢自然，配合智能模式，更能因應環境的光暗，而自動調節電視的亮度，節省不少微調麻煩。此外，為優化HDR影像，引進可適應不同場景的Quantum HDR10+技術，配合全陣列直入式背光技術，提供更高的對比度，與精確的背光控制，令亮度及色彩的層次感有飛躍性提升。



可能會有電視迷擔心，就算買了8K電視，但現時市場上仍缺乏8K影碟及8K串流影視服務，豈不是得物無所用?不用擔心，因為Q900R引進8K AI影像升頻功能，將視訊升頻至8K，配合人工智能技術，能減少影像雜訊，修復失真的畫面細節，就算平時睇電視或播4K影片，都能欣賞到媲美真8K的細緻感。此外，為增加睇片選擇，支援透過iTunes串流睇片，用家亦可透過Airplay 2將手機、平板上的影片、音樂串流上電視播放。



為了令電視外觀更簡約時尚，機身採用幼框設計，配合簡約的座枱架，既慳位又美觀，而且只需透過一條半透明的極幼光纖線就能傳輸影音數據，從此告別雜亂無章的電線。此外，用家只需開動環境模式，利用專屬手機應用程式，便能偵測電視四周牆壁的顏色和圖案，讓電視螢幕顯示出相應色調，與家居完美地融為一體。隨機附設有智能遙控器，能簡單切換視訊，亦能透過新一代的Bixby數碼助理功能，語音搜尋心水影片，或控制家中的智能產品。

