茶湯醃煮帶子　鮮上鮮

閒時來一杯茶飲，提神又解渴消滯，除了直接品茗外，還可以將茶湯或用茶葉入饌，北角一間酒店高級中餐廳行政總廚劉志傑師傅就利用甘香的蒲公英茶來配清淡的帶子。劉師傅指茶湯的甘味能令帶子的鮮味提升，入口更加鮮甜。但同時提醒大家帶子浸泡茶湯時不要過久，以免令帶子變色影響賣相。炸粉方面，他加入了芝麻、麵粉、生粉，成品更為鬆脆。此外，在煮香菇醬汁時，大家也可以加點茶湯，令整體散發淡淡的茶香，配合清新的海鮮，味道和層次都會更突出。



材料：

帶子 8隻

彩椒粒 適量

蒲公英茶 2錢

杞子 少許

香菇醬 1茶匙

生粉 2茶匙

鹽 少許

糖 少許

炸粉 適量

熱水 3湯匙

薯粉 4両

忌廉 2湯匙

雞粉 少許

油 適量

黑芝麻 少許

上湯 少許

麵粉 少許



做法：

1.帶子凍水落，煮至略為收縮即撈起。蒲公英茶葉加熱水浸泡10分鐘，倒半份茶湯和帶子醃10分鐘。

2.炸粉混合芝麻、麵粉、生粉，帶子其中一面沾炸粉，煎香表面撈起隔油。

3.薯粉加忌廉、上湯煮成薯蓉，鋪在碟上，帶子放面。

4.香菇醬加剩下茶湯煮熱，以鹽、糖、雞粉調味，淋在帶子上，配以炒香的彩椒和炸香的茶葉便成。