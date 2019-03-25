瑞士Baselworld：BVLGARI　破紀錄全球最薄計時錶

破紀錄似乎已成為BVLGARI在Baselworld的指定動作，品牌過去連續4年發表一枚破纖薄紀錄機芯的Octo Finnisimo腕錶。今年品牌為這纖薄紀錄系列加入第5位新成員，推出製錶史上最薄的機械計時腕錶Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic 。腕錶搭載品牌自家綜合機芯，備有計時及GMT功能，機芯厚度為破紀錄的3.3mm，是現時最薄的平面自動計時機芯。42mm直徑超薄鈦金屬錶殼，透明錶底，配噴砂鈦金屬錶帶及錶盤。



Octo Finnisimo系列今年在物料還作出新突破，推出兩款纖薄陶瓷腕錶，此腕錶的所有配件包括自動操作及手動回鏈骨架，均採用這種高科技物料製成：錶殼、錶盤、錶鏈和蝴蝶式錶扣均由黑色噴砂陶瓷製成，加上All Black設計型格十足。



除纖薄錶款外，Octo系列亦推出兩款複雜新作，Octo Roma Grande Sonnerie大自鳴萬年曆腕錶，搭載品牌自家自動上鏈BVL 980機械機芯，設有大自鳴、小自鳴、三問報時、陀飛輪、萬年曆、月相等多項頂級複雜功能。Octo Roma Tourbillon Sapphire陀飛輪腕錶，鏤空加上飛行陀飛輪裝置，令腕錶分外通透。